سميرة سعيد تطرح برومو أغنيتها الجديدة «كرباج» (فيديو)

طرحت مساء اليوم النجمة المغربية سميرة سعيد برومو أغنيتها الجديدة ” كرباج” عبر حسابها الرسمي ” انستجرام” والتي تعود فيها للتعاون الفني والموسيقي مع الموزع القدير طارق مدكور بعد غياب 20 عاما منذ آخر أغنية قدماها معا ” يوم ورا يوم “.

وظهرت سميرة في البرومو التشويقي للأغنية وهي تغني كلمة واحدة فقط منها ” كرباج ” وتميزت الموسيقى بطابع غربي نوعا ما وهي الشكل المفضل لطارق مدكور في التوزيع الموسيقي منذ سنين طويلة حينما يتعاون مع أي نجم في الغناء سواء سميرة سعيد أو محمد حماقي” عمره مايغيب” و” مقدرش أنساك” أو عمرو دياب” ” ولاليلة” أو ايهاب توفيق” عامل عاملة” وغيرهم .

الأغنية الجديدة” كرباج ” من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر وألحان مهدي بوعامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر وتوزيع مهدي بوعامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.

أغنية “كرباج” تعتبر السابعة من ألبومها “إنسان آلي” الذي تطرح منه أغنية كل فترة، وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها المغربية “يلا روح”، وهى الأغنية المغربية التي تعود بها لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة عن آخر أغنية مغربية طرحتها.