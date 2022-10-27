سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة يامي (فيديو)

طرحت مساء اليوم النجمة المغربية سميرة سعيد أغنيتها الجديدة” YAMMI”( يامي) من ألبومها الجديد الذي تقوم بتقديم أغنياته تدريجيا للجمهور كل فترة ” انسان آلي” .

الأغنية الجديدة تعتبر الثامنة من هذا الألبوم لسميرة سعيد ، كلمات أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقي هاني يعقوب ، وتميزت بموسيقى عصرية غربية .

يذكر أيضا أن سميرة سعيد قامت بعمل جلسة تصوير مختلفة بمناسبة طرح الأغنية الجديدة وظهرت على أفيش الأغنية بلوك جديد مختلف عما اعتاده الجمهور منها .

كذلك طرحت أغنية مؤخرا بعنوان” كرباج” كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور ، وكان التعاون الفني الأول الذي جمعها بمدكور بعد 20 عاما منذ أغنية ” يوم ورا يوم” التي قدماها عام 2002 .