سميرة سعيد : أغنيتي الجديدة إنسان آلي تعبر عن ناس كتير وحاليا وقتها (فيديو)

كشفت النجمة سميرة سعيد للإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية الساعات الماضية ، عن كواليس أغنيتها الجديدة “إنسان آلي” التي طرحتها مؤخرا ولاقت استحسانا جيدا من الكثيرين من محبيها.

وقالت سميرة سعيد في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية ” ، إن أغنيتها الجديدة إنسان تسلط الضوء على التأثير السلبي لظهور المزيد من التطبيقات الإلكترونية طول الوقت قائلة: “السوشيال ميديا مش مقصرة معانا، كل شوية تطبيقات كتيرة، وناس تقول حاجات وناس تقول عكسها ومش عارفين نصدق مين، وللأسف بقينا مدمنين سوشيال ميديا”.

ولفتت إلى أنه بعيدا عن مشاكل الحب والهجر، معبرة عن ناس كتير عايشة في ضغوط الحياة، وإن قطار الحياة فارمنا كلنا “.

وأضافت أن الأغنية قديمة وكانت معدة للطرح منذ عام 2015، لكن طرحها تأجل أكثر من مرة، كان المفروض تنزل وقتها، لكن كل مرة تتأجل، عملنا لها شوية تحديث، ودلوقتي وقتها جدا”.

وتتعاون سميرة سعيد في أغنية “إنسان آلي” مع الشاعر الغنائي شادي نور، والملحن بلال سرور، والموزع الموسيقي هاني ربيع.

وطرحت سميرة سعيد أغنية “إنسان آلي” قبل أيام، وتجاوز عدد مشاهدات فيديو الأغنية أكثر من مليون مشاهدة واستماع.

وكانت سميرة سعيد روجت لأغنية “إنسان آلي” قائلة: “أخيرا أغنية إنسان آلي.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر الملىء بالصخب والصوت العالى والتكنولوجيا الحديثة التى تحاصرنا وتجعلنا نشتاق إلى الهدوء وحياة الزمن الجميل”.