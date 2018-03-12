سميرة أحمد تكشف عن أسباب عدم عرض مسلسلها بالموسم الرمضاني

أحمد حمدي:تُقيم الفنانة سميرة أحمد مؤتمراً صحفياً فى ختام الاسبوع الجارى للإعلان عن الاسباب الحقيقية لعدم لحاق المسلسل العربى "بالحب هنعدى" بالموسم الرمضانى 2018 وعدم عرضه خلال شهر رمضان المقبل ليتم تأجيله الى رمضان 2019.وتكشف النجمة عن الأسباب التى أدت الى عدم لحاق المسلسل بالموسم الرمضان

أحمد حمدي:

تُقيم الفنانة سميرة أحمد مؤتمراً صحفياً فى ختام الاسبوع الجارى للإعلان عن الاسباب الحقيقية لعدم لحاق المسلسل العربى “بالحب هنعدى” بالموسم الرمضانى 2018 وعدم عرضه خلال شهر رمضان المقبل ليتم تأجيله الى رمضان 2019.

وتكشف النجمة عن الأسباب التى أدت الى عدم لحاق المسلسل بالموسم الرمضانى الحالى وتفجر مفاجأة سيتم الاعلان عنها خلال المؤتمر الصحفى.

يُذكر ان المسلسل من تأليف الكاتب الكبير يوسف معاطى واخراج المبدعة رباب حسين وبمشاركة نخبة من نجوم الدراما المصرية من الزمن الجميل وتوليفة من الفنانين الكبار والشباب، الذين حققوا نجاحًا وتميزًا فى الأعمال التى قدموها، فمن النجوم الكبار يتواجد حسين فهمى ويوسف شعبان وخالد زكي ورانيا فريد شوقى، ومن الشباب أحمد فهمى وأحمد داود، والوجه الجديد أيمن جمجوم