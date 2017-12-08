سميح ساويرس ينشئ مدنية سكنية فى السنغال بـ500 مليون دولار

شرم الشيخ ـ أحمد عاشور:قال رجل الأعمال المصري سميح ساويرس فى تصريح لـ"المال"، إنه سيتم إنشاء مدينة سكنية في السنغال بتكلفة تتراوح بين 400 و500 مليون دولار، وإن والحدات السكنية ستكون لمحدودي الدخل.وأضاف علي هامش مشاركته فى مؤتمر أفريقيا 2017، أنه سيتم إنشاء المشروع على غرار مشروع هرم سيتي ا



شرم الشيخ ـ أحمد عاشور:

قال رجل الأعمال المصري سميح ساويرس فى تصريح لـ”المال”، إنه سيتم إنشاء مدينة سكنية في السنغال بتكلفة تتراوح بين 400 و500 مليون دولار، وإن والحدات السكنية ستكون لمحدودي الدخل.

وأضاف علي هامش مشاركته فى مؤتمر أفريقيا 2017، أنه سيتم إنشاء المشروع على غرار مشروع هرم سيتي الذى تنفذه شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني بمدنية 6 أكتوبر.

جدير بالذكر أن مشروع هرم سيتي كان يستهدف إقامة وحدات سكنية بمساحة 63 مترا، ضمن المشروع القومي للإسكان، بعدد 12 ألف وحدة سكنية تستوعب 40 ألف نسمة.

وتوقف مشروع «هرم سيتى» عقب ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، إنهاء التعاقد مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، ووقف تسليم باقي مراحل أرض المشروع بمدينة السادس من أكتوبر للشركة والاكتفاء بالمساحة، التى حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد، والبالغة 620 فدانا، برغم أن عقد المشروع يشمل 2000 فدان.

