سميح ساويرس يعزف على البيانو ضمن أفراد الأوركسترا السيمفوني السويسري

بمشاركة رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس كعازف للبيانو، تقام حفلتين أوركسترا السيمفونى السويسرى بمدينة الجونة ودار الأوبرا المصرية، حيث تقام حفل الأوركسترا السويسري في حرم مسرح الجامعة بمدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية في البحر الأحمر يوم الجمعة الموافق 13 يناير2023.

كما ستقام حفلة أخرى للأوركسترا السويسري في القاعة الرئيسية بدار الأوبرا المصرية يوم الأحد 15 يناير 2023. وقد قرر سميح ساويرس أن يضاعف عائد إيرادات الحفلتين وتخصيصهما لدعم مشروع مدارس مصر التابع لمؤسسة ساويرس للتنمية.

وتعليقًا على الحدثين قال المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة: ‏ منذ ستة أعوام قررت أن اتعلم العزف على البيانو والمشاركة مع أوركسترا Concerto للبيانو، والآن جاء الموعد المحدد.”

وأضاف ساويرس: “يسعدني أن اخصص جميع إيرادات الحفلتين لدعم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لضمان حصول جميع الأطفال على فرصة لتعلم القراءة والكتابة في المدارس، بالإضافة الى انشاء مدرسة الفصل الواحد في القري التي لا يوجد بها مدارس، وبدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية وبالتعاون مع شركائنا، تم إنشاء ٦٠ مدرسة في مصر.”