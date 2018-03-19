سميح ساويرس وعماد الدين أديب أهم ضيوف التوك شو الليلة

رحاب صبحى : تشهد برامج التوك شو الليلة، مساء الاثنين، استضافة عدد من الشخصيات العامة أبرزها سميح ساويرس وعماد الدين أديب. ويستعرض المال أبرز ما في خريطة برامج التوك شو كالتالي: سميح ساويرس يتحدث عن دور رجال الأعمال فى التنمية…

رحاب صبحى :

تشهد برامج التوك شو الليلة، مساء الاثنين، استضافة عدد من الشخصيات العامة أبرزها سميح ساويرس وعماد الدين أديب.

ويستعرض المال أبرز ما في خريطة برامج التوك شو كالتالي:

سميح ساويرس يتحدث عن دور رجال الأعمال فى التنمية ” بمصر النهاردة “على الأولى



يستضيف الإعلامى خيرى رمضان فى حلقة خاصة من برنامج “مصر النهارده ” فى العاشرة مساء ًعلى شاشة مصر الاولى ، رجل الأعمال سميح ساويرس فى حوار هام حول دور رجال الأعمال فى التنمية ، وكيفية جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

كما يحل النجم تامرحسنى ضيفاً فى الفقرة الثانية من البرنامج مع خيرى رمضان فى حوار فنى يتطرق لكشف العديد من الاسرار حول مسيرته المهنية وايضاً ابرز المحطات الفنية فى حياته واخر اعماله السينمائية والغنائية .

ويكشف تامر حسنى عن مفاجأة حول عزمه إقامة حفل غنائي لصالح إعمار سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب .

الانتخابات الرئاسية موضوع “90 دقيقة” على المحور



يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج “90 دقيقة ” فى الثامنة مساءً بقناة المحور الفضائية ، الكاتب والسياسى الدكتور عبد المنعم سعيد عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب ورئيس مجلس إدارة المصرى اليوم ، فى حلقة خاصة عن الانتخابات الرئاسية والعملية الشاملة سيناء 2018.

ويحلل الكاتب والسياسى الدكتور عبد المنعم سعيد ما دار فى الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام الماضية فى السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج وكيف سينعكس إقبال المصريين فى الخارج على نسب المشاركة فى الداخل وكيف يرى ردود فعل المعارضين والداعيين لمقاطعة الانتخابات بعدما أقبل المصريين على صناديق الاقتراع.

ويجيب عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب على الأسئلة الشائكة والصعبة حول العملية سيناء 2018 وعلى رأسها متى تنتهى العملية وكيف ساهمت فى القضاء على البؤر الإرهابية؟ ومتى تكون سيناء خالية من الجماعات الإرهابية؟ وكيف يتعامل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب مع هذا الملف؟ ما هى أبرز التحديات والصعوبات التى تواجه المجلس ؟

عماد الدين أديب يحلل أجواء انتخابات الرئاسة فى” الحياة اليوم “



يستضيف برنامج “الحياة اليوم”، مع خالد أبو بكر، الإعلامى الكبير عماد الدين أديب، فى السابعة مساءً على قناة الحياة .

ويحلل الإعلامى الكبير رسائل المصريين فى الخارج والمصريين بالداخل، كما يجب عن بعض الأسئلة كيف يتفهم المواطن البسيط سياسات الرئيس السيسى؟، وطريقة صياغة القرار السياسى؟، وكيف يفكر المصرى أمام الصندوق ؟

الموسيقار الرومانى ” جورج زامفير” فى صاحبة السعادة على cbc



تستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس فى برنامجها “صاحبة السعادة ” على قناة cbcفى الحادية عشر مساءً ، الموسيقار الرومانى جورج زامفير، الشهير بعزفه على آلة البان فلوت الحائز على 120 اسطوانة ذهبية وبلاتينية في الموسيقى وباع من ألبوماته أكثر من 40 مليون نسخة ويعرف بلقب “زامفير ” ملك الفلوت”.

أسرة مسلسل ” أبو العروسة ” فى ” مساء DMC”



يحتفل نجوم مسلسل “أبو العروسة”، للفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر بنجاح العمل فى برنامج أسامة كمال فى مساء dmc الذى يعرض فى العاشرة مساءً على قناة dmc ، ويروى أبطال العمل كواليس المسلسل على الشاشة.

مسلسل “أبو العروسة” من بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ونرمين الفقي، ومحمد عادل، ومحمود حجازي، وولاء الشريف، ومن تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، ومهندسة الديكور هند حيدر، ومدير الإضاءة أحمد عبد العزيز “زيزو”.