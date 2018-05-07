سميح ساويرس ورئيس جهاز حماية المستهلك أبرز ضيوف التوك شو الليلة

رحاب صبحىتشهد برامج التوك شو الليلة، عددا من القضايا والضيوفومن أبرز الضيوف رجال الأعمال، سميح ساويرس، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك.وبحسب ما رصدته المال فأبرز الضيوف والقضايا على النحو التالي: رئيس جهاز حماية المستهلك فى "الحياة اليوم"يستضيف برنامج "الحياة اليوم

رحاب صبحى

تشهد برامج التوك شو الليلة، عددا من القضايا والضيوف

ومن أبرز الضيوف رجال الأعمال، سميح ساويرس، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك.



وبحسب ما رصدته المال فأبرز الضيوف والقضايا على النحو التالي:

رئيس جهاز حماية المستهلك فى “الحياة اليوم”







يستضيف برنامج “الحياة اليوم”، على قناة الحياة فى السابعة مساءً ، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة قناة الحياة ، اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك.



ويكشف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اللقاء، عن تفاصيل الحملات الرقابية على الأسواق قبل شهر رمضان، ومناقشة مسؤولية الجهاز ودوره في ضبط أسعار السلع في السوق، خاصة بعد إقرار مجلس النواب لقانون حماية المستهلك الجديد خلال الشهر الماضي.

الموازنة العامة لمصر للعام المالى الجديد فى “90 دقيقة” على المحور



يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج” 90 دقيقة ” فى الثامنة مساءً ،بقناة المحور الفضائية، كلا من الدكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، والبرلمانى محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى حلقة خاصة عن الموازنة العامة لمصر للعام المالى الجديد، وكذلك قراءة فى نتائج وتوصيات مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل.



ويكشف مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق كيف تحسن الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الخمسة الماضية، وأهم المؤشرات والنتائج الإيجابية التى حققتها مصر بعد قرض صندوق النقد الدولى، كما يكشف خطوات تحسن نتائج الاحتياطى النقدى المصرى.



ويجيب مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق عن الأسئلة الشائكة التى تشغل الرأى العام المصرى على مدار الفترة الأخيرة، ومنها هل ستزيد الأسعار الفترة المقبل؟ هل ستفرض الدولة رسوم وضرائب جديدة على السلع والخدمات؟ كيف تسد الحكومة العجز فى الموازنة؟ هل مصر تسير بخطى جيدة فى سداد ديونها؟ هل حققت الإجراءات الإقتصادية الصعبة نتائجها المطلوبة؟ ماذا ينقص الاقتصاد المصرى؟.



كما يكشف مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق حقيقة انخفاض الدولار، وحجم الاستثمارات الأجنبية.



ويشرح البرلمانى محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بالخطوات كيف تسد الحكومة العجز فى الموازنة العامة للدولة، وما حقيقة تحقيق الحكومة فائض لأول مرة فى الموازنة، وماذا يعنى ذلك اقتصاديا، كما يقدم تحليلا وقراءة فيما تعلنه كبرى المؤسسات الاقتصادية فى العالم عن الاقتصاد فى مصر؟، ويكشف موقف البرلمان وتحركاته لدعم الخطط الاقتصادية للدولة.

علياء عساف على الحرة فى “اليوم”



تحل الليلة الفنانة الشابة علياء عساف ضيفًا على برنامج “اليوم” المذاع من دبي عبر قناة الحرة، مع الإعلامية نبيلة الكيلاني، فى السابعة والنصف مساءً



تتحدث علياء عن العديد من كواليس تجاربها الفنية منذ طفولتها، وعملها مع الفنان محمد هنيدي في فيلم “بلية ودماغة العالية” في دور “ام الشحات”، وشهرتها التي حققتها في سنواتها الأولى بالفن.

سميح ساويرس يتحدث عن مدينة زويل فى “أخر النهار”



يستضيف الإعلامي معتز الدمرداش، المهندس سميح ساويرس، عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فى برنامجه اخر النهار فى الثامنة مساءً ، وذلك فى حلقة خاصة من داخل مدينة “زويل”.



يتحدث “ساويرس” خلال الحوار، عن الخطوات التي تمكن الطالب من الالتحاق بمدينة “زويل”، وما هي محاور المدينة الخمسة، كما يكشف عن وصايا العالم الراحل أحمد زويل.