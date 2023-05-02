سميح ساويرس: نفضل التريث في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية الفترة المقبلة

قال المليادير سميح ساويرس مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، إنه يفضل التريث في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الوقت الحالي نظرًا للظروف الحالية.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم، إلى أنه سيتم الاستمرار في ضخ الاستثمارات القائمة بالفعل أو المحددة سابقا على أن يتم التريث في نظيرتها الجديدة، في ظل صعوبة إجراء أي دراسات جدوى حاليًا.

وأشار إلى أنهم مهتمون بالاستثمار والدخول للسوق السعودية الفترة المقبلة سواء بشكل شخصي من خلاله هو أو من خلال شركة أوراسكوم.

واحتفلت شركة أوراسكوم القابضة اليوم بتسلم أولى وحدات سكنية من مشروع o west بغرب القاهرة.