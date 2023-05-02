سميح ساويرس: مشروع o west حقق نجاحًا كبيرًا منذ الإطلاق ونسعى لإنشاء جامعة

قال المليادير سميح ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، إن مشروع o west بغرب الفاهرة حقق نجاحات كبيرة من بداية إطلاقة وحتى الوقت الحالي وهناك مساع لإنشاء جامعة به.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الشركة حاليًا، أن المشروع في خطى التحول لمدينة متكاملة على غرار الجونة، بإنشاء ٤ مدارس والمخطط لافتتاح المرحلة الأولى من النادي على ٣٩ فدانًا، خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأشار ساويرس إلى أن عددًا من الشركات كانت قد حصلت على مبان إدارية في المشروع، ما يدفع لمواصلة التطوير والتحول للمدينة المتكاملة.

وتقام مدينة O West على مساحة 1000 فدان، بما يعادل 4.2 مليون متر مربع، وتتميز بتصميم وتخطيط عمرانى فريد، وتتضمن حوالى 11،000 وحدة سكنية.