استثمار

سميح ساويرس عن نتائج أعمال أوراسكوم للتنمية رغم «كورونا»: تحسنت بس مش «هايلة»

بعد ارتفاعها بنسبة 377% :
المال - خاص 1:01 ص, الأثنين, 14 يونيو 21 1:01 ص, الأثنين, 14 يونيو 21

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علق المهندس سميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للتنمية على تحقيق شركته ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 377% في الربع الأول من عام 2021 رغم جائحة كورونا، قائلاً : “دي مش شطارة اوي يعني ..ممكن تبقى كويسة لو قارنتها بعام 2020 كانت المصيبة كبيرة أوي بسبب تداعيات الجائحة فلما نقارن الربع الأول من 2021 بالسنة الماضية هو تحسن جيد بس مش شطارة مننا جداً “

وأكد ساويرس في لقاء عبر تطبيق ” زووم ” خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” أن الوضع مازال بعيداً عن تحقيق نتائج السنوات الفارطة قبل جائحة كورونا قائلاً : “كحجم تحسن مطلق مش هايل أوي لازالنا بعيدين عن نتائج أعمال ماقبل ثورة يناير لكن ماحدث هو تحسن نسبي”.

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وأرجع ساويرس أسباب تحسن نتائج الأعمال لما تتميز به مدينة الجونة باعتبارها جاذبة للاستثمار خاصة تميزها في عدة مناحي أهمها تقديم الخدمات الطبية وقت جائحة ” كورونا ” الحياة في الجونة كانت عادية ومنضبطة وهو ماساعد في تحسين الأرباح خاصة أن كثيرين تركوا القاهرة وجائوا إلى الجونة مما قلل صدمة تقلص السياحة وقت الجائحة.

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وبين ساويرس أن التحسن في ثقله لا يعود إلى السياحة لكن يعود إلى اعتماد شركته وتركيزها على القطاع العقاري بالإضافة لاستخدامات مدينة الجونة قائلاً : “في النهاية الجونة بها منشآت واستخدامات مختلفة من مطاعم وغيرها وفيها إيجارات حيث أننا خفضنا الايجارات وقت الجائحة وعادت الايجارات لمستوياتها مع الإقبال والانفاق من قبل الزائرين لها”.

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كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن الربع الأول من 2021، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 377 بالمائة، على أساس سنوي

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بقلم المال - خاص

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