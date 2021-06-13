سميح ساويرس: الجهد المبذول لتلقيح المواطنين مبشر بالخير لكن نريد زيادة الوتيرة

أكد أن الدول تهتم بمعدلات التقليح لتحديد الوجهات الآمنة للسياح.

قال المهندس سميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للتنمية إن الجهد المبذول لتلقيح المواطنين مبشر بالخير لكن نريد زيادة الوتيرة.

وشدد على على ضرورة تطعيم أهل المدن السياحية والتسريع من وتيرته الفترة القادمة قائلاً : “لازلنا في القائمة السوداء لكثير من الدول ومش معقول التطعيم يبقى قاصر بس على العاملين في المدن السياحية لأن السائح لما يجي مش هيتعامل بس مع الموظفين في القطاع السياحي لكن مع كافة المواطنين “

وأوضح في لقاء عبر تطبيق ” زووم ” خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON أن هذه الدول تهتم الآن بمعدلات التقليح لتحديد الوجهات الآمنة للسياح.

وأضاف : “دائماً بيبصوا لمعدلات التطعيم في المدن السياحية عشان كده لازم نطعم سكان المدن السياحية بأكملها في الغردقة وشرم الشيخ وبكده نقدر نرجع 50% ممن سياحة مصر ثم ننتقل لمرحلة أخرى بتطعيم الأقصر وأسوان وغير ذلك وإقتصار التطعيم على العاملين في القطاع السياحي لن يكون كافياً لعودة الرونق لقطاع السياحة المصري “

وأشار إلى أن الجهد المبذول حتى الان لتقليح المواطنين مبشر بالخير قائلاً : ” لو كملنا كده بسرعة الوتيرة دي عندي تفاؤل أننا قبل موسم الشتاء نكون قد رفعنا من القوائم الدول السوداء المرتبطة بمعدلات “التلقيح”.