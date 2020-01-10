سميح ساويرس: الجائزة «الثقافية» أفضل استثماراتى.. ونفسى تستمر لأحفادى

اعتبر الملياردير سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية أن جائزة ساويرس الثقافية أفضل استثماراته، والتي بدأت منذ 15 عامًا.

جاء ذلك خلال الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ15 منذ قليل، والتي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ويرأسها سميح ساويرس.

وقال سميح إنه يتمنى أن تستمر الجائزة لأكثر من خمسين عامًا؛ ليجدها أحفاده من بعده، ويستكملوا ما بدأه منذ 15 عاما.

أقيم حفل الجائزة الليلة في دار الأوبرا المصرية، وحضره نخبة من الشخصيات العامة ووزراء وسفراء وفنانين من بينهم الفنانة سوسن بدر والفنان محمود حميدة وعبدالرحمن ابو زهرة ويسرا.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبو الغار عضو مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية إن الجائزة أخذت مكانة كبيرة في مصر، لأنها في مجالات ثقافية متعددة وتتميز بالعدالة في التحكيم، حيث لا يوجد أى تدخل في اختيار الفائزين، بل يتم تقديرهم بمعرفة المحكمين.

واكد أبو الغار أن الجائزة التي بدأت بفكرة من المهندس سميح ساويرس منذ 15 عاما، تضمن حرية الإبداع بدون أى سقف.

مشيرا الى أن الحرية هى جوهر أى عمل فني في أى صورة من صوره، وبدونها يفقد العمل قيمته.

من جانبها، قالت مني ذو الفقار عضو مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية إن المؤسسة من البداية هدفها في الإنسان وتمكينه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

وتابعت إن برامج المؤسسة شملت برامج في المحافظات، مع التركيز على القرى الأكثر فقرًا في محافظات الصعيد، وتم تقديم مئات المنح الدراسية للطلاب المتميزين لاستكمال دراستهم في كبرى الجامعات في العالم.

وشهد الحفل تكريم 12 فائزا من شباب وكبار الكتاب من بين 719 عملا ادبيا مقدما في فروع الجائزة لعام 2019.