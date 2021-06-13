سميح ساويرس : أنا مش محتاج جنسية تاني وفرحان إني مصري

كان رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس حصل على الجنسية السويسرية الفخرية تقديراً لمجهوداته التنموية لدعم وتطوير مفهوم المدن المتكاملة في ـأندرمات «Andermatt»

قال المهندس سميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للتنمية الأحد، إن المواطنة السويسرية الفخرية ليست معناها الحصول على الباسبور السويسري، مضيفا: “أنا سعيد أني مصري ولا أحتاج إلى جنسية أخرى”.

كان رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس حصل على الجنسية السويسرية الفخرية تقديراً لمجهوداته التنموية لدعم وتطوير مفهوم المدن المتكاملة في ـأندرمات «Andermatt» وذلك من قبل مجلس كانتون أوري بسويسرا، وتم إصدار القرار في مايو 2020، وتم توثيق شهادة الجنسية الفخرية مؤخراً بعد أن تأخر بسبب جائحة الكورونا.

وقال ساويرس: ” كنت بهزر معاهم في سويسرا وبقول فين الباسبور السويسري لكن قلولي دي حاجة ودي حاجة والأهم عندي التقديرالمعنوي في الموضوع “

وأضاف في لقاء عبر تطبيق ” زووم ” خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”مازحاً : “موضوع الباسبور سهل لأي رجل أعمال هيستثمر فلوسه في بلد ممكن يقدم طلب الحصول عليه لكن أنا من أول يوم قلتلهم في سويسرا أنا كده كويس مش محتاجه وأفضل أكون أجنبي هنا وإنتوا مرحبين بيه وحابينه عن إني أكون سويسري نص نص لأننا مصريين في النهاية ومواعيدنا مش مظبوطة “.

وبين أن المواطنة الفخرية ليست معناها الحصول على الباسبور السويسري لانه معناه الجنسية وأنا سعيد أني مصري ولا أحتاج إلى جنسية أخرى: قائلاً : “المواطنة الفخرية عبارة عن شهادة تقدير وبوكيه ورد ولا أي حاجة تانية لكن المعني المعنوي كبير وهي أني بعد 16 عاماً من قدومي إلى سويسرا كمستثمر فيعتبر ماحصلت عليه تقدير وفخر بي وكأنهم بيقلولي : كانك مواطن زينا أهم عندهم من الباسبور “.