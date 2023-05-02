سميح ساويرس: أبلغ من العمر 66 سنة وأرغب فى استثمارات لا تتطلب تعقيداً

قال رجل الأعمال سميح ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية، إنه يبلغ من العمر 66 عامًا، ولذلك يرغب فى التركيز على نوعية معينة من الاستثمارات التى لا تتطلب تعقيدًا فى إدارتها.

وأوضح ساويرس، خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة أوراسكوم للتنمية، اليوم، أنه ترك المناصب التنفيذية فى “أوراسكوم للتنمية”، ويركز على استثمارات سياحية وفندقية فى بعض المناطق المحلية، بجانب الأسواق الإقليمية والمجاورة.

وذكر سميح ساويرس أنه استغرق سنوات سابقة فى الإشراف على حجم ضخم من الأعمال، ويرغب فى الحصول على راحة من تلك النوعية من الأعمال فى المرحلة الراهنة.

دراسة السوق السعودية

وأكد أنه يدرس فعليًّا بشكل شخصى عدة مشروعات فى أسواق خارجية كالسعودية والمغرب، ولكنه تعهَّد بشركة أوراسكوم للتنمية، قبل تركها، بعرض كل تلك الفرص على الشركة؛ لدراستها واستكمال الاستثمار بها لو رغبوا.

وأعلنت مدينة “O West”، إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، بدء تسليم أولى وحداتها السكنية بمرحلتي “Whyt”، و”Tulwa”.

من المخطط تسليم أكثر من 350 فيلا بمرحلة “Whyt” تتنوع بين فيلات مستقلة، وتوين هاوس، وتاون هاوس، وتبدأ مساحاتها من 195 مترًا مربعًا إلى 610 أمتار مربعة، أما بالنسبة لمرحلة “Tulwa” فسيتم تسليم حوالي 650 شقة سكنية.

تطور التنمية فى مدينة أو ويست

قال سميح ساويرس، مؤسس الشركة، إن المشروع سيتحول، خلال العامين المقبلين، إلى مدينة متكاملة تضم كل الخدمات، حيث تم التعاقد مع العديد من المدارس، والتي تم تشغيل بعضها بالمشروع، كما أن هناك عروضًا تلقّتها الشركة من مكاتب ترغب في حجز مساحات وبدء العمل من المدينة.

وأضاف، في كلمته، خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة، اليوم، أن المشروع اعتمد على نقل تجربة الجونة إلى غرب القاهرة وتنفيذ مدينة متكاملة الخدمات.

وتابع عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن خطة العام الحالي تتضمن تسليم 1000 وحدة بالمشروع، لافتًا إلى أن الشركة ركزت على جذب عملاء من الخارج، كما اتجهت إلى تأسيس مكاتب بالخليج للترويج للمشروعات، كما ستعرض المشروعات في أميركا وكندا، خلال الفترة القريبة المقبلة.

الإسراع فى التنمية

وأكد تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن “O West” و”مكادي هايتس” و”بيوم”، ارتفاع مستوى الإنشاءات بالمدينة، وارتفاع حجم المبيعات، والتي بلغت 17.3 مليار جنيه، منذ إطلاق المشروع وحتى نهاية 2022.

وأشار إلى أن الشركة حريصة على الإسراع من عمليات البناء والتشييد لتسليم الوحدات في مواعيدها المحددة، منوهًا بأن بدء التسليمات، اليوم، يمثل خير دليل على ذلك، وستقوم مدينة “O West” بتسليم 1000 وحدة، خلال هذا العام.

وأضاف دويدار: “معدلات الإقبال على امتلاك وحدات سكنية في المدينة كانت أعلى من المتوقع، وهو ما يؤكد ثقة عملائنا ويعزز من حرصنا على الانتهاء من عمليات الإنشاءات والتسليمات، طبقًا للمواعيد المقرَّرة، وقبلها في كثير من الأحيان”.