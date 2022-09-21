سميحة أيوب : أصبح للدراما المصرية أبا يحتضنها بإقامة مهرجان لها

أعربت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب عن سعادتها الكبيرة بإقامة مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى ، خاصة أن نقابة الممثلين هي التي تقيمه وتحتضنه الشركة المتحدة .

وأكدت في حديثها لقناة دي أم سي التي تذيع مهرجان الدراما على الهواء ، أن الدراما المصرية لم يكن لديها أب قبل اقامة هذا المهرجان ، لكن مع وجود مهرجان الدراما أصبح للدراما المصرية أب يحتضنها .

ولفتت إلى أن هذا المهرجان يختلف عن باقي المهرجانات الفنية التي تقام للاحتفاء بالفنانين والنجوم المصريين ، لكونه مهرجانا نابعا من الدولة وفيه تقدير لقيمة الفن والدراما المصرية ، لذلك سيكون دافعا للجيل الجديد من الفنانين الشباب للاجتهاد مثل جيلنا في الماضي لتقديم دراما مميزة .