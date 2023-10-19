سمية الخشاب في حوار لـ«المال»: السينما وحشتني ولن أغيب مرة ثانية وأحب مشاركة الجمهور همومه

تعود النجمة سمية الخشاب للجمهور بعد فترة غياب طويلة بعمل سينمائي كبير ” التاروت” ، وكذلك بمسلسل تليفزيوني تقدمه لأول مرة بمنصة رقمية يضم 15 حلقة ” أرواح خفية” ، كما تنوي طرح أغنية جديدة كل فترة للجمهور بعد انتهاء حدة الأحداث السياسية الصعبة في غزة حاليا .

” المال” تحدثت مع سمية الخشاب عن أعمالها الفنية الجديدة في السينما والدراما التليفزيونية ، وكشفت أسباب غيابها لفترة طويلة عن الشاشة وعدم تقديم أغنيات جديدة خاصة بعد نجاح أغنيتها الأخيرة ” اركب عالموجة” ، ورأيها في المسلسلات القصيرة التي تقدمها المنصات الرقمية المختلفة للمشاهدين وغيرها من الأمور في حديثها معنا …..

قالت النجمة سمية الخشاب إنها تعود للدراما التليفزيونية بعد فترة طويلة بمسلسل ” أرواح خفية ” ، وسيتم عرضه الفترة المقبلة باحدى المنصات الرقمية ، مؤكدة انها ستكون تجربة فنية مختلفة في مشوارها الفني.

سمية الخشاب : أقدم لأول مرة مسلسل يضم 15 حلقة في” أرواح خفية”

وعن تقديمها لأول مرة مسلسل تليفزيوني يضم 15 حلقة فقط قالت إن نوعية الأحداث الدرامية بالمسلسل تتطلب الأ يزيد عدد الحلقات عن هذه العدد ، مشيرة أنها تقدم عملا فنيا دراميا لأول مرة في ” أرواح خفية” ويشاركها البطولة مجموعة من الأطفال الموهوبين للغاية وتم انتقائهم من مخرج العمل ابرام نشأت بعناية شديدة .

وعن تطرق المسلسل الجديد لقضية هامة اجتماعية أضافت أنه بالفعل مسلسل أرواح خفية يلقي الضوء على القدرات غير العادية التي تتواجد في بعض الأطفال ، وعلى الجانب الأزمات والمشاكل التي يتعرضون لها في حياتهم بسب امتلاكهم لهذه القدرات الخاصة ، حيث أنه سيكون عملا فنيا راقيا يحمل الكثير من الأفكار والموضوعات الهامة للمشاهدين .

سمية الخشاب : أحرص على مشاركة آرائي مع الجمهور بمواقع التواصل لأكون قريبة منهم

وعن أسباب مشاركته لآرائها المختلفة مع الجمهور بمواقع التواصل الاجتماعي التي تثير الجدل في أوقات كثيرة قالت سمية إن أفضل أن أتفاعل بصورة كبيرة مع الجمهور بمختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي وأعطي هذه الوسائل الحديثة في حياتنا اهتماما حقيقيا من وقتي وحياتي خلال السنين الأخيرة ، حيث أشعر أنني من خلالها أستطيع أن أكون في قلب كل أسرة مصرية بمشاركتي قضاياهم ومشاكلهم الحياتية المختلفة ، ولايقتصرد دوري في حياتهم ككوني أقدم فنا لهم فقط في السينما والتلفزيون .

سمية الخشاب : الحياة أصبحت صعبة لذلك المسلسلات القصيرة يمكن مشاهدتها بسهولة

أما عن سبب نجاح المنصات الرقمية الحديثة في رأيها واقبال كثير من النجوم عليها مؤخرا تابعت أن هذه المنصات استطاعت بالفعل جذب عدد كبير من النجوم لها لتقديم مسلسلات قصيرة بها وتحقق نسب مشاهدة كبيرة مثل منة شلبي وأحمد فهمي وإياد نصار وغيرهم ، علاوة أن الحياة أصبحت صعبة حاليا أن يشاهد أحدا مننا مسلسلا طويلا بالقنوات التليفيزيونية ، حيث أنه يمكن مشاهدة أي عمل فني من خلال الهاتف الشخصي في أي وقت بمختلف المنصات الرقمية الحديثة لأي واحد فينا ، وذلك يتناسب مع ايقاع وسرعة العصر الذي نعيشه حاليا .

سمية الخشاب : أحببت تجربتي في كازينو بديعة وأخرجت طاقة كبيرة مني

وعن حقيقة تقديمها لموسم جديد لمسرحية ” كازينو بديعة” التي حققت بها نجاحا جيدا أوائل عام 2023 قالت سمية : “أحببت هذه التجربة جدا في مسيرتي الفنية ، حيث ساعدتني في اخراج طاقة جديدة بداخلي للجمهور لكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على تقديم موسما جديدا منها”.

وأعربت سمية الخشاب أيضا عن نيتها تقديم أغنية جديدة كل فترة للجمهور بجانب التمثيل ، وذلك بعد تحقيق أغنيتها الأخيرة ” اركب عالموجة” نسبة مشاهدة جيدة وتم تصوير الفيديو كليب لها بشكل مختلف .

سمية الخشاب : أطرح أغنية كل فترة ولن أكرر خطأي مرة ثانية

وعن سبب اختفاءها لسنوات عن الجمهور وعدم تقديمها أعمال غنائية جديدة قالت : الأزمة الحقيقية أنني أقدم أغنية ثم أتوقف عن طرح أي عمل جديد لأكثر من سنة وهذا كان قرار خاطئا مني ولن أكرره مرة ثانية .

وكشفت سمية عن نصيحة مهمة قدمها لها النجم محمد رمضان فقالت : نصحني في مرة ألا يتوقف شغفي في أي شئ أحبه مثل الغناء وأن أظل أقدم للجمهور أعمال غنائية باستمرار ، حتى لو لم تنجح أغنية معينة يجب أن أكمل وأستمر وذلك ماأنوي تقديمه والنهج عليه بالفعل ، خاصة بعد انتهاء الأحداث المؤسفة بغزة حاليا .

سمية الخشاب : السينما وحشتني وانتظروني في ” التاروت”

أما عن عودتها للسينما بفيلم ” التاروت” بعد غياب قالت الخشاب : “السينما وحشتني جدا وتجربة فيلم التاروت فخورة بها وأشارك فيها مع نجمات أحبهم مثل رانيا يوسف ومي سليم بالإضافة لعلاء مرسي الذي يقدم نفسه في هذا الفيلم بشكل جديد تماما وسيكون مفاجأة بالنسبة للجمهور”.

أما عن رأيها في كونها حققت نجاحا أكبر في التمثيل أم الغناء والمجال الذي تفضله بصورة أكبر أضافت : “الخيار بين الاثنين سيكون صعبا جدا بالنسبة لي ، حيث أن التمثيل يعتبر مهنة صعبة ويحتاج لتركيز شديد حتى أستطيع تجسيد شخصيات وأدوار فنية مختلفة ، لكن الحمد لله حققت فيه خطوات ونجاحات جيدة منذ بدايتي الفنية وحتى الآن ، بينما الغناء فهو الذي أحببته منذ صغري ولايمكن أن أتسغنى عنه أبدا ، كما أنني أقدم أحيانا أغنيات في أفلامي ومسلسلاتي بصوتي” .