سمية الخشاب تتنبأ بالأحداث في «التاروت».. وتستعد لـ«كازينو بديعة»

تشارك الفنانة سمية الخشاب بطولة فيلم “التاروت”، مع كل من رانيا يوسف ومي سليم .

وتنتهي سمية الخشاب من تصوير جميع مشاهدها بالفيلم الجديد بعد يومين، حيث تقوم فيه بدور قارئة للتاروت لأول مرة، وتستطيع التنبأ بالأحداث اليومية لشخصيات العمل، وذلك في إطار تشويقي للمشاهدين .

الفيلم يضم كوكبة من الفنانين بجانب بطلاته سمية الخشاب ورانيا يوسف ومي سليم ، منهم أحمد تهامي ومحمد الشقنقيري ويوسف منصور ومحمد خميس وغيرهم .

من ناحية أخرى تستعد سمية الخشاب لتقديم العرض المسرحي الجديد “كازينو بديعة” تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري وهو عمل مسرحي استعراضي غنائي .