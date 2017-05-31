سمية الخشاب: القيمة الفنية للحلال وراء موافقتى على بطولته

❐ شخصية «ذهبية» انتقلت معى من البلاتوه إلى حياتى العادية ❐ المنافسة فى صالح الجمهور.. وخلافاتى مع فريق المسلسل «شائعة» ❐ أحمد سعد صاحب فكرة غنائى «بالحلال يا معلم» ❐ اختلاف وجهات النظر مع« أكرم فريد» سبب الاستعانة بـ«شفيق» أحمد…

❐ شخصية «ذهبية» انتقلت معى من البلاتوه إلى حياتى العادية

❐ المنافسة فى صالح الجمهور.. وخلافاتى مع فريق المسلسل «شائعة»

❐ أحمد سعد صاحب فكرة غنائى «بالحلال يا معلم»

❐ اختلاف وجهات النظر مع« أكرم فريد» سبب الاستعانة بـ«شفيق»

أحمد حمدى

بعد عامين من الغياب، عادت النجمة سميّة الخشّاب إلى الدراما مجددا من بوابة «دراما رمضان»، عبر مسلسل «الحلال» الذى يعرض حاليا بشكل حصرى ضمن الخريطة الدرامية لقناة «MBC مصر»خلال الشهر الكريم.

تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى تراجيدى داخل إحدى الحارات الشعبيّة المتواضعة، إذ يناقش قضية الميراث عندما يقرّر أحد الأباء تسجيل كل أمواله وممتلكاته، باسم ابنته كى يحرم منها أخوته، بما يخالف قواعد توزيع الإرث فى الإسلام، كما يتناول موضوع تعدد الزوجات.

وتقدم سمية شخصيّة «ذهبية» المرأة خفيفة الظل التى تدخل عالم الدجل، والشعوذة لتأمين لقمة العيش، إذ تعمل «كودية زار»، وهو من الأعمال التى تنتمى إلى التراث الشعبى، وتركز على العلاج بالأذكاروالتسابيح، للتخلص من الأمراض، وتلتقى بالحاج «أنس» الذى يؤدى دوره بيومى فؤاد، وتقبل بالزواج منه من دون علم زوجته الأولى.

وفى حوار مع «المال» تحدثت سمية الخشاب، عن أسباب قبول دور «ذهبية، قائلة إن القيمة والكيف هما المعيار الأساسى فى اختيار أى عمل جديد، وهو ماوجدته فى »الحلال«، مؤكدة أنها قاعدة ثابتة تسير عليها منذ بدايتها الفنية.

وأشارت إلى أن الناس يتهمونها دائما بأن خطواتها الفنية أصبحت قليلة، عقب اختفائها عن الساحة الفنية لفترة طويلة، مرجعة السبب فى ذلك إلى أنها فى الحقيقة لا تهتم بالظهور كثيرا إذا لم تجد عملا فنيا يناسبها ويضيف إلى مسيرتها.

وحول اتهامها بتكرار نفسها فى شخصية »ذهبية» أكدت أنها تقدم شخصية مختلفة تماما، عما قدمته فى أعمالها السابقة، ولم تجسدها فى أى عمل طيلة مشوارها الفنى، لافتة إلى أن «الحلال» ينتمى للطابع الشعبى الاجتماعى، ويناقش مشكلات المجتمع المصرى من جوانب كثيرة.

وحول حقيقة نشوب أزمات بينها وبين فريق عمل المسلسل، مما دفعها لترك الاستوديو فجأة خلال تصوير إحدى الحلقات، نفت وجود أى خلافات، موضحة أن كل ما فى الأمر أن هناك تعديلات تحدث أحيانا فى التصوير، وتحتاج إلى مراجعة وقراءة بتركيز شديد، لذلك طلبت من المخرج مراجعتها فى غرفته التكون جاهزة لتصوير المشهد بعد حفظه جيدا، وهو ما تفهمه المخرج أحمد شفيق.

وكشفت أنها تقمصت شخصية «ذهبية» بشدة حتى أصبحت تتحدث مثلها، وبطريقتها فى حياتها العادية، وهو ما أثر على حياتها الشخصية فى بعض الأحيان، لافتة إلى أن بعض المقربين منها اندهشوا من لهجتها خلال الفترة الماضية، والتى تتشابه مع لهجة الشخصية.

وأكدت أن ذلك لم يحدث لها من قبل فى أى دور أو شخصية قدمتها خلال مسيرتها الفنية، لكن أحيانا حب الشخصية، والتعمق فيها ينعكس على الحياة العادية للفنان وهو ما حدث معها.

وأبدت إعجابها باللوك التى تظهر به فى شخصية «ذهبية» ذات الشعر المكسر الغجرى، مشيرة إلى أنه يتماشى مع طبيعة الشخصية التى لها طقوس معينة وتعالج الناس بالزار، وهو التراث الشعبى القديم الذى لم يعد موجودا.

وأكدت أن «ذهبية» ليست نصابة وإنما تقول أذكار، وتؤدى صلوات لمعالجة الأمراض، لافتة إلى أن هناك من يستغل هذه الأمور فى الخير وهناك من يستغلها فى الشر.

وعن كواليس اختيارها لمشاركة المطرب أحمد سعد فى أداء أغنية المسلسل «بالحلال يا معلم»، قالت إن الفكرة تعود فى الأساس لسعد، مشيرة إلى أنه عندما طلب منه عمل أغنية دعائية للمسلسل أخبرها أنها سوف تغنيها معه.

وأضافت أنها أبدت إعجابها الشديد باللحن عندما استمعت له أول مرة، فأخذت « تيك الصوت » فى الاستوديو، لافتة إلى أنها كانت خائفة من الغناء معه، لامتلاكه صوتا قويا، لدرجة أن بعض المقربين منها تعجبوا من وقوفها أمامه فى الاستوديو، بعدما وصفوه بـ«وحش الغناء».

وأشارت إلى أن اختيار اسم العمل مرتبط بشخصية «ذهبية» التى تعانى من مشكلات فى الحياة، لأنها لاتحتمى فى رجل، مما يجعلها تتعرض دائما لمشكلات ومتاهات، مرورا بتجربة زواج فاشلة، مما جعل «الحلال» الاسم الأقرب للمسلسل.

وأشادت بدور زملائها فى العمل، بيومى فؤاد، فادية عبد الغنى، يسرا اللوزى، دينا فؤاد، بالإضافة لمؤلفة المسلسل سماح الحريرى، والمخرج أحمد شفيق، الذى قالت إنه يقدم صورة فنية رائعة من خلال العمل، والمنتج صادق صباح، والذى وصفته بأنه قيمة كبيرة على المستوين الفنى والإنسانى.

وحول كواليس اختيار المخرج أحمد شفيق للعمل، رغم الاستقرار فى البداية على أكرم فريد، أرجعت ذلك إلى عدم الاتفاق، مع أكرم فريد فى وجهات نظر معينة أثناء جلسات العمل الأولى، مما تسبب فى تحويل الوجهة للمخرج أحمد شفيق، مؤكدة فى الوقت ذاته عدم وجود أى خلافات مع المخرج أكرم فريد كما تردد.

وحول رؤيتها لحجم المنافسة بينها وبين نجوم رمضان هذا العام، أكدت أنها فى صالح الجمهور، لأن كل نجم يسعى إلى التفوق على نفسه، وتقديم أفضل ما لديه ليعتلى القمة، مشيرة إلى أنها تتمنى النجاح لجميع زملائها فى الوسط الفنى، والذين تربطها بهم علاقة طيبة، مثل يسرا وهند صبرى ونيلى كريم ومنة شلبى وياسمين عبد العزيز وغيرهن.

وانتقدت الانتقادات الساخرة التى وجهت لها عقب تصريحها الأخير، بأنها تقوم بالتسبيح فى سيارتها، قائلة إن ذلك يعد تقربا إلى خالقها، وأن التسبيح من أرقى العبادات، إذ أنه يشعرها براحة نفسية شديدة، إلا أنها لا تفهم سببا للضجة التى أثيرت حول هذا التصريح، وكأن الفنانين لا يعبدون ربنا.

وعن أسباب غيابها عن السينما، أكدت أنها تشتاق إلى العودة لها، لكنها لم تجد بعد الورق المناسب الذى يحمسها للعودة والتواجد مرة أخرى على شاشات السينما، موضحة أنها لا تود العودة بأى عمل سينمائى، ولكن بمشروع كبير على المستويين الفنى والإنتاجى.