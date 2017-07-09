سموحة يودع الكونفدرالية بتعادله مع ريكرياتيفو الأنجولي

ودع فريق الكرة الأول بنادي سموحة، بطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية، بتعادله مع مضيفه ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولى، بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، علي ملعب “كالولو ستاديوم”، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة، للمجموعة الثالثة، من دور الستة عشر “المجموعات”، لكأس الاتحاد الأفريقى “الكونفدرالية”.

ولم يستفد سموحة، من استبعاد هلال الأبيض السوداني من البطولة، بقرار مفاجئ من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، بإيقاف الاتحاد السوداني للعبة، وكان يلزمه الفوز في لقاء اليوم، للتأهل لدور الثمانية.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، علي عدم احتساب نتيجة الفريق المستبعد، في الجولة التي تلي قرار الاستبعاد، وبذلك يحتل سموحة المركز الثالث بمجموعته، بعد الغاء نتيجة مباراة اليوم فقط لنادي هلال الأبيض السوداني، أمام زيسكو يونايتد الزامبي، وليس نتائج الفريق السوداني أمام باقي فرق المجموعة.

وبذلك أصبح ترتيب المجموعة، زيسكو يونايتد برصيد، ويليه ريكرياتيفو بنفس الرصيد من النقاط، ولكن الفريق الزامبي، يتفوق بفارق الأهداف، ويأتي سموحة في المركز الثالث، بستة نقاط، ليتأهل عن تلك المجموعة، زيسكو وريكرياتيفو.