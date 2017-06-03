سموحة يفقد نقطتين بتعادله أمام هلال الأبيض

علي المصري فقَد فريق الكرة بنادي سموحة نقطتين ثمينتين بتعادله الإيجابي أمام ضيفه هلال الأبيض السوداني، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، لدور الستة عشر "المجموعات" لكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"

علي المصري





فقَد فريق الكرة بنادي سموحة نقطتين ثمينتين بتعادله الإيجابي أمام ضيفه هلال الأبيض السوداني، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، لدور الستة عشر “المجموعات” لكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”.

تقدَّمَ سموحة بهدف من ركلة جزاء، عن طريق أحمد حسن مكي في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل هلال الأبيض عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل محمود عزت بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 67.

بتلك النتيجة يتقاسم سموحة وهلال الأبيض صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بعدما رفعا رصيدهما للنقطة الرابعة؛ انتظارًا للقاء اليوم الأحد، الذي يجمع بين زيسكو يونايتد الزامبى وريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي، أصحاب “الثلاث نقاط” لكل منهما.