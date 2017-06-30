سموحة يعقد موقفه بالتعادل مع زيسكو

علي المصري عقد فريق الكرة بنادي سموحة، موقفه في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، عقب تعادله مع ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في افتتاحية لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة، من دور الستة عشر "المجموعات" لل

علي المصري

عقد فريق الكرة بنادي سموحة، موقفه في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، عقب تعادله مع ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في افتتاحية لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة، من دور الستة عشر “المجموعات” للكونفدرالية.





تقدَّم الفريق الضيف بهدف من نيران صديقة، بعدما سجل ياسر إبراهيم هدفًا بالخطأ في مرمى سموحة، في الدقيقة 84، قبل أن يحصل أحمد نبيل “مانجا” على ركلة جزاء في الدقيقة 88، ترجمها البوركيني بانو دياوارا لهدف التعادل.