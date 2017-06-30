علي المصري
سموحة يعقد موقفه بالتعادل مع زيسكو
علي المصري عقد فريق الكرة بنادي سموحة، موقفه في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، عقب تعادله مع ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في افتتاحية لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة، من دور الستة عشر "المجموعات" لل
عقد فريق الكرة بنادي سموحة، موقفه في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، عقب تعادله مع ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في افتتاحية لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة، من دور الستة عشر “المجموعات” للكونفدرالية.
تقدَّم الفريق الضيف بهدف من نيران صديقة، بعدما سجل ياسر إبراهيم هدفًا بالخطأ في مرمى سموحة، في الدقيقة 84، قبل أن يحصل أحمد نبيل “مانجا” على ركلة جزاء في الدقيقة 88، ترجمها البوركيني بانو دياوارا لهدف التعادل.
ويحتاج سموحة لمعجزة حتى يتأهل للدور ربع النهائي، حيث لا بديل أمامه سوى الفوز في الجولة المقبلة، علي ريكرياتيفو الأنجولي بملعبه، وانتظار نتيجة اللقاء الآخر، ضمن نفس المجموعة، رغم أنه رفع رصيده للنقطة الخامسة، لكنه ظلَّ في المركز الأخير بالمجموعة، فيما رفع زيسكو رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني، وهو نفس رصيد هلال الأبيض السوداني صاحب الصدارة، الذي سيستضيف، غدًا الأحد، ريكرياتيفو “الثالث بخمس نقاط”.