سموحة يسقط أمام هلال الأبيض ويعقد موقفه في الكونفدرالية

علي المصريسقط فريق الكرة بنادي سموحة، في فخ الخسارة، أمام مضيفه هلال الأبيض السوداني، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب "قلعة شيكان"، في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من دور الستة عشر "المجموعات"، لكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".تقدَّم أصحاب

علي المصري

سقط فريق الكرة بنادي سموحة، في فخ الخسارة، أمام مضيفه هلال الأبيض السوداني، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب “قلعة شيكان”، في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من دور الستة عشر “المجموعات”، لكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”.





تقدَّم أصحاب الأرض بهدف لأبو بكر سليمان، الذي استغل خطأ حارس الضيوف محمد أبو جبل، الذي فشل في إبعاد الكرة المسددة، ليتابعها سليمان داخل شباك سموحة في الدقيقة 74، قبل أن يدرك إسلام محارب هدف التعادل في الدقيقة 84، قبل أن يخطف نيلسون هدف الفوز لهلال الأبيض، في الدقيقة الرابعة للوقت الضائع للقاء.

وفي لقاءات أخرى أقيمت أيضًا ضمن نفس المرحلة والجولة، اكتسح ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف ريكرياتيفو، جوسلي بوكاما كايا، الهدفين الأول والثاني، في الدقيقتين التاسعة من بداية اللقاء، و77، قبل أن يختتم فابريسيو أهداف اللقاء في الدقيقة 81.