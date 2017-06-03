سموحة يستضيف هلال الأبيض وعينه على صدارة مجموعته بالكونفدرالية

يسستضيف فريق الكرة الأول بنادى سموحة، فى العاشرة من مساء اليوم السبت، نظيره هلال الأبيض السودانى، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، من دور الستة عشر “المجموعات”، لكأس الاتحاد الأفريقى “الكونفدرالية”، وضمن منافسات نفس المجموعة، يلتقى زيسكو مع ريكرياتيفو غدا الأحد.

ويسعى الفريق السكندرى للفوز بنتيجة كبيرة على ضيفه السودانى، للانفراد بقمة مجموعته، التى تتساوى فرقها بثلاث نقاط لكل منها، بعد أول جولتين، حيث يحتل سموحة المركز الأول، ويليه هلال الأبيض فى المركز الثانى، ثم زيسكو يونايتد الزامبى فى المركز الثالث، وأخيرا ركرياتيفو دو ليبولو فى قاع المجموعة.

وتلقى مؤمن سليمان المدير الفنى لسموحة، ضربة موجعة، بإصابة المهدى سليمان حارس مرمى الفريق السكندرى، بقطع فى الرباط الصليبى، ليصبح سابع لاعب فى الفريق يتلقى نفس الإصابة، بعد محمود عزت، والإيفوارى كواكو منسواه، وياسر إبراهيم، وأحمد تمساح، ومحمود سيد، وعمر سعد.