سموحة يخطف المركز الخامس فى الدورى بالقسوة على المقاولون

على المصرى أمطر فريق الكرة الأول بنادى سموحة شِباك ضيفه المقاولون العرب، بتغلبه عليه بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات اليوم الأخير للأسبوع التاسع والعشرين من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.سج

على المصرى





أمطر فريق الكرة الأول بنادى سموحة شِباك ضيفه المقاولون العرب، بتغلبه عليه بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات اليوم الأخير للأسبوع التاسع والعشرين من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

سجل محمد حمدى زكى هدف اللقاء الأول فى الدقيقة 67، قبل أن يضيف ناصر ماهر الهدف الثانى للفريق السكندرى، فى الدقيقة 76، واختتم أحمد حمص أهداف اللقاء، بتسجيله للهدف الثالث، فى الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للقاء، لينتهى اللقاء بفوز سموحة بثلاثية نظيفة، وهى نفس نتيجة لقاء الدور الأول.

استغل الفريق السكندرى تعثر إنبى أمام الأهلى ضمن الجولة نفسها، ليخطف المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، من الفريق البترولى، بعدما رفع سموحة رصيده للنقطة 42، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع مصر المقاصة، ستقام الشهر المقبل.

فى المقابل واصل المقاولون العرب نتائجه السلبية فى المباريات الأخيرة بالدورى المصرى الممتاز، حيث تعد خسارة اليوم، هى الثالثة فى أربعة لقاءات، مقابل تعادل وحيد، ولم يحقق أي فوز منذ تغلبه على الداخلية، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة، ويبقى فى المركز الثامن.