سموحة يخطف الطلائع.. وتعادل مثير بين المقاولون واﻹنتاج

علي المصريخطف فريق سموحة ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه طلائع الجيش، بالفوز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على استاد الدفاع الجوي، في ختام لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.سجل الإثيوبي أوميد أوكري، مهاجم الفريق السكندري، هدف اللقاء الوحيد في

علي المصري

خطف فريق سموحة ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه طلائع الجيش، بالفوز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على استاد الدفاع الجوي، في ختام لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل الإثيوبي أوميد أوكري، مهاجم الفريق السكندري، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 41 من عُمر اللقاء، ليعود سموحة للانتصارات، في الاختبار اﻷول لمديره الفني الجديد ميمي عبدالرازق، الذي تولّى المسئولية خلفًا لطلعت يوسف الذي اعتذر عن تكملة المشوار مع الفريق.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 35، ويقفز للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمّد رصيد طلائع الجيش عند 32 نقطة، محتلا المركز التاسع.





وعلى استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل اﻷخضر، وضمن المرحلة نفسها، خطف اﻹنتاج الحربي تعادلًا إيجابيًّا ثمينًا من مضيفه المقاولون العرب، بهدف لكل فريق.





تقدم طاهر محمد طاهر للمقاولون العرب بهدف مبكر لذئاب الجبل، بعد مرور خمس دقائق على انطلاقة المباراة، قبل أن يدرك خالد قمر التعادل للإنتاج الحربي، في الدقيقة 62 من عُمر اللقاء.

بهذا التعادل يقفز المقاولون العرب للمركز السابع في جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده للنقطة 32، بفارق نقطة واحدة عن اﻹنتاج الحربي “33 نقطة”، صاحب المركز الثالث.