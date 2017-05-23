سموحة يختتم تدريباته استعداداً للقاء ريكرياتيفو

على المصرى يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، تدريباته مساء اليوم، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، والذى يستضيف فى السادسة من مساء غد الأربعاء، مواجهة الفريق السكندرى أمام نظيره ليبولو ريكرياتيفو الأنجولى، فى الجولة الثانية من…

على المصرى

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، تدريباته مساء اليوم، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، والذى يستضيف فى السادسة من مساء غد الأربعاء، مواجهة الفريق السكندرى أمام نظيره ليبولو ريكرياتيفو الأنجولى، فى الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، لدور السته عشر “المجموعات”، من كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”.

ودخل الفريق فى معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة بطل أنجولا، بناء على تعليمات مؤمن سليمان المدير الفنى للفريق، لفرض مزيد من تركيز اللاعبين لتحقيق الفوز فى اللقاء، لتعويض خسارة الفريق فى الجولة الأولى أمام زيسكو الزامبى.

وسيشدد سليمان خلال المران الأخير، على تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى، والتركيز على ثغرات الفريق الأنجولى، والتى أكد عليها سليمان ورفاقه من خلال التسجيلات التى حصل عليها عاطف حنفى مدير الكرة، مؤخراً.

ويغيب عن الفريق فى لقاء الغد، حسام حسن بعد إيقافه مباراتين من قبل الاتحاد الأفريقى “كاف”، بقرار من لجنة الانضباط، التى أفادت بإيقافه بناء على تقرير حكم لقاء زيسكو الزامبى، كما يغيب باتريك مالو مدافع الفريق، مباراة واحدة بسبب حصوله على ثلاث إنذارات، ليرتفع عدد الغائبين عن اللقاء لسبعة لاعبين.