سموحة يحل ضيفًا على هلال الأبيض فى الكونفدرالية

يحل فريق الكرة الأول بنادى سموحة، ضيفا على هلال الأبيض السودانى، على ملعب قلعة “شيكان”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقى “الكونفدرالية”، وتقام المباراة فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السودان، العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويسعى مؤمن سليمان المدير الفنى للفريق السكندرى، لتحقيق نتيجة إيجابية، والوصول للنقطة السابعة التى تضعه فى صدارة المجموعة، وتقربه من الوصول إلى الدور ربع النهائى، وعلى الجانب الآخر، يأمل إبراهومه المدير الفنى لهلال الأبيض، بتحقيق الفوز على سموحة، متسلحاً بعاملى الأرض والجمهور، ويتساوى الفريقان فى عدد النقاط برصيد أربعة نقاط لكل فريق.

وقام الجهاز الفنى للفريق السكندرى، بدراسة فريق الأبيض من خلال أشرطة الفيديو، التى سلمها مندوب السفارة المصرية بالخرطوم، للجهاز الإدارى بالفريق، ويواجه سليمان مأزقا بسبب كثرة الغيابات والإصابات التى ضربت سموحه، لكنه أعلن فى أكثر من مناسبة أن من بحوزته من لاعبين، قادرون على صنع المفاجآت، وتحقيق النتائج الإيجابية.

وعقد مساء أمس، الاجتماع الفنى بحضور ممثلين عن الفريقين، وطاقم التحكيم الإيفوارى بقيادة أبو كوليبالي، وماريوس تان مساعد أول، وكوبينان أديومان مساعد ثاني، وتانجابا كامبو حكم رابع، ومراقب المباراة الأثيوبى لوليسجد أسفاو، ومنسق عام المباراة الليبى محمد جيرمدة.

واتفق الفريقان على أن يرتدى فريق سموحة، القميص الأبيض والشورت الأبيض، على أن يرتدي الهلال الأبيض الزى الأزرق، وحضر الاجتماع ممثلا عن الفريق السكندرى، عاطف حنفي مدير الكرة ورئيس البعثه، وعمرو إسماعيل مدير شئون اللاعبين.

وتشهد مدينة الأبيض، معقل فريق الهلال، أستنفارا جماهيريا كبيرا، حيث تؤازر جماهير الفريق بالطبول والدفوف والأعلام والهتافات خلال التدريبات، لحثهم على تقديم أفضل مالديهم، إذ أنهم يعتبرون مباراة سموحه هى بوابة عبور فريقهم إلى دور الثمانية، وذلك بعدما تعادل الأبيض مع سموحه فى الإسكندرية بهدف مقابل هدف.