سموحة يتعاقد مع هداف الدوري الصيني

- سجل 18 هدفا مع "أف سي" أخر الأندية التي لعب لها - صفقة الصربي نيكولا كومازبك هدية من فرج عامرعلي المصري:أنهى المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، إجراءات التعاقد مع المهاجم الصربي نيكولا كومازيك لاعب سموحة الجديد والمنتقل من"أف سي الصين، لمدة ثلاث سنوات، وسيصل إلى الإسكندرية يوم الاثنين

– سجل 18 هدفا مع “أف سي” أخر الأندية التي لعب لها

– صفقة الصربي نيكولا كومازبك هدية من فرج عامر





علي المصري:

أنهى المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، إجراءات التعاقد مع المهاجم الصربي نيكولا كومازيك لاعب سموحة الجديد والمنتقل من”أف سي الصين، لمدة ثلاث سنوات، وسيصل إلى الإسكندرية يوم الاثنين القادم ، وينضم إلى تدريبات الفريق يوم الثلاثاء .

ويبلغ كومازيك من العمر ٢٩ سنه وطوله 190 سم ، وسجل لاعب سموحة الجديد ١٨ هدفا للفريق الصيني، ولن يكلف اللاعب المهاجم خزينة النادي شيئا، حيث يتحمل رئيس النادي قيمة التعاقد كهدية منه لفريق الكرة ولنادى سموحة ، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وتقديم اللاعب يوم الثلاثاء القادم فور الانتهاء من إجراءات التسجيل في اتحاد الكرة .

من جانبه، أبدى اللاعب الصربي، سعادته باللعب في الدوري المصري، مؤكدا علي أنه أمام تحدي كبير، ولابد من بذل الجهد للظهور بشكل جيد، مشيرا إلى أن الدوري المصري له سمعة طيبة ومن أقوى الدوريات في الشرق الأوسط، وأعرف أنه أفرز نجوم في الدوري الأوروبي، علي رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الآن ، وأعلم أن هناك أكثر من لاعب مصري في الدوري الإنجليزي الذي يعتبر أقوي دوري أوروبي، وهو ما يؤكد علي عراقة وقوة الدوري المصري.

وأضاف: “فضلت اللعب في سموحة بعد موسم ناجح في الدوري الصيني مع نادي أف سي، حصلت خلاله علي لقب هداف الدوري ب١٨ هدف، وتعاقد النادي مع لاعب أوروبي يلعب فى مركزى مقابل ٤٥ مليون يورو، وينتهي عقده في أول سبتمبر القادم، ورفضت أن أكون بديل، وقررت الرحيل عن أوروبا، و ارتأيت أن عقد سموحة جيد وفي دوري أقوى من الصيني، بالرغم من الاستثمارات الكبيرة التي تحدث في الكرة الصينية، والتي بدأت تشهد تطور كبير بعد الإغراءات التي تحدث لنجوم الكرة الكبار.

وكان المهندس فرج عامر، قد أعلن أمس الخميس عن التعاقد مع لاعب أوروبي مفاجئة، دون الإعلان عن اسمه، وتساءل الكثيرون عن اسم وجنسية اللاعب الأوروبى الذى وصفه رئيس النادى بالمفاجأة السوبر التي يدعم بها خط هجوم فريق الكرة.

نيكولا في سطور:





الأسم: نيكولا كومازيك

الجنسية: صربى ونشأ فى يوغوسلافيا

تاريخ الميلاد: 1988/11/15

الطول: ١٨٩سم

الوزن: ٨٤ كيلو.





بدأ كومازيك مشواره الكروي، وهو دون الـ18 من عمره، ولعب للنادي الصربي الشهير “هايدوك كولا”، كما لعب لمنتخب بلاده تحت ٢١و٢٣ ، وخاض كومازيك العديد من التجارب الاحترافية بالدوري اليوغوسلافي و النرويجى و السلوفيني و التايلندي والجورجي، كما خاض تجربة احتراف فى هونج كونج قبل أن يختتم رحلته في الدوري الصيني ويحصل علي لقب الهداف .

