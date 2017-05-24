سموحة يبحث عن تعديل مساره فى الكونفدرالية أمام ريكرياتيفو

على المصرىيبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، عن تعديل مساره فى كأس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكونفدرالية"، عندما يستضيف فى السادسة من مساء اليوم، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، نظيره ليبولو ريكرياتيفو الأنجولى، فى الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، لدور الستة عشر "المج

على المصرى

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، عن تعديل مساره فى كأس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكونفدرالية”، عندما يستضيف فى السادسة من مساء اليوم، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، نظيره ليبولو ريكرياتيفو الأنجولى، فى الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، لدور الستة عشر “المجموعات”، من البطولة.

ودخل الفريق فى معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة بطل أنجولا، بناء على تعليمات مؤمن سليمان المدير الفنى للفريق، لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين لتحقيق الفوز فى اللقاء، وتعويض خسارة الفريق فى الجولة الأولى أمام زيسكو الزامبى، وشدد سليمان خلال المران الأخير، على تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى، والتركيز على ثغرات الفريق الأنجولى، والتى أكد عليها سليمان ورفاقه من خلال التسجيلات التى حصل عليها عاطف حنفى مدير الكرة مؤخرا.

ويغيب عن الفريق فى لقاء الغد، حسام حسن بعد إيقافه مباراتين من قبل الاتحاد الأفريقى “كاف”، بقرار من لجنة الانضباط، التى أفادت بإيقافه بناء على تقرير حكم لقاء زيسكو الزامبى، كما يغيب باتريك مالو مدافع الفريق، مباراة واحدة بسبب حصوله على 3 إنذارات، ليرتفع عدد الغائبين عن اللقاء لسبعة لاعبين.

ويعاني سموحة من بعض الغيابات بين صفوفه، لكن الفريق السكندرى يبحث عن انتصاره الأول بدور المجموعات، بعدما خسر بصعوبة 0-1 من زيسكو يونايتد في زامبيا، لكنه يأمل في التعويض، والتقدم فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة، حيث يحتل المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، مقابل 3 نقاط لريكرياتيفو صاحب المركز الثانى، فيما يتصدر زيسكو يونايتد الزامبى المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتى هلال الأبيض السوداني فى المركز الثالث بدون رصيد.