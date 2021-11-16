سموحة للاستثمار: بيع 70% من إجمالي وحدات «سانتوريني» حتى الآن

قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة شركة سموحة العلمين للاستثمار والتنمية، أنه تم بيع 70% من إجمالي الوحدات السكنية بمشروعه العقاري الأكبر “سانتوريني”، لافتاً إلى أن باقي الوحدات سيتم عرضها بالمعرض العقاري بمدينة الكويت بالإسبوع الثالث من شهر ديسمبر المُقبل.

وأضاف “عامر” أن العمل بمدينة سانتوريني يسير بخطى ثابتة وسريعة، معلناً أنه على مقربة من إستلام رخصة البناء، في حين انتهاء كافة الإجراءات الخاصة ببدء الأعمال، مشيراً إلى أن المدينة تنتظر إعتماد مناسيب الشبكات “الصرف الصحي، الكهرباء” من خلال جهاز العلمين وهيئة المجتمعات العمرانية، لا سيما بعد الحصول على المجمعة العشرية والذي أفاد بأن الأخطار طبيعية.

وقال عامر مؤخرًا أن أعضاء نادي سموحة حاجزي المرحلة الأولي من وحدات سانتوريني العلمين سوف يتم محاسبتهم بأسعار التكلفة الحقيقية دون أي مكاسب أو أرباح نهائيا، وجار حساب التكلفة حاليا وسوف يتم الإعلان عن ذلك بعد صدور رخصة البناء المتوقع صدورها في خلال أيام، وعند بدء الإنشاء.

يُشار إلى أن مدينة “سانتوريني” هي أول كومباوند سكنى رياضى بمدينة العلمين الجديدة ويقع على مساحة 133 فدانا، بتكلفة إنشائية 459 مليون جنيه، وهي إحدى استثمارات شركة سموحة العلمين للاستثمار والتنمية، ويقع الكومباوند بقلب مدينة العلمين الجديدة وبجوار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمنطقة التراثية والأبراج الأيقونية ودار الأوبرا، كما يقع نادى سموحة بقلب سانتورينى على مساحة 43 فدانا، ويتميز النادى بوجود ملاعب متعددة للألعاب الجماعية والفردية وحمامات سباحة متعددة بها حمام سباحة أوليمبى.

وقال عامر إن سموحة العلمين “سانتوريني” تعاقدت مع شركة عالمية “فرنسية” للصيانة والحفاظ علي المستوي المتميز للمدينة ، وتدرس حالياً عرض تقديم خدمة فندقية لمن يرغب كخدمة إضافية بالطلب، باعتبارها أحد أهم المشروعات التي ستقام على أرض العلمين لتنضم لإحدى مدن الجيل الرابع، والتي يُطلق عليها درة البحر الابيض المتوسط.

وعلق عامر موضحاً أن “سانتوريني” بلغ سعر المتر فيها 2650 جنيها، مشيرا إلى أن المباني عليها تأتي بنسبة 14% من إجمالي مساحتها والتي تُقام بتخطيط مصري ألماني، وتحوي حديقة مائية عملاقة، وسوق تجاري ومركز خدمات ذكي، وفيلات، موضحاً أنها ستُبنى وفقاً للإرتفاعات المحددة وهي 14 طابق.

وكشف عن أنه سيتم البدء بأول 15 برجاً سكنياً، مُعلناً بأنه سيتم مد فترة التقسيط بالوحدات لمدة أطول، وبقيمة 10% زيادة في الأسعار، لافتاً أنه تم حجز نصف المدينة لأعضاء نادي سموحة، مؤكداً أنه سيتم بيعها للأعضاء بالتكلفة الفعلية دون أي أرباح أو مكاسب لصالح شركة سموحة العلمين للاستثمار العقاري، حين أن النصف الثاني سيطرح للاستثمار لغير الأعضاء.