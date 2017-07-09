سموحة المحظوظ على بعد نقطة من ربع نهائي الكونفدرالية

يحل فريق الكرة الأول بنادى سموحة، ضيفا على ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولى، فى الرابعة عصر اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب “كالولو ستاديوم”، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة، للمجموعة الثالثة، من دور الستة عشر “المجموعات”، لكأس الاتحاد الإفريقى “الكونفدرالية”.

وكان سموحة قاب قوسين من مغادرة البطولة، لكن القرار المفاجئ من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، بإيقاف الاتحاد السوداني للعبة، وما ترتب عليه من استبعاد فريق هلال الأبيض مفاجأة البطولة، جعل الفريق المصري في حاجة لتعادل فقط في آخر جولة للتأهل لدور الثمانية.

وقرر الـ”فيفا”، إيقاف الاتحاد السوداني، الخميس الماضى، بسبب مزاعم حول التدخل الحكومي في شئون اللعبة، مما تسبب في فوضى بالجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات في بطولتي إفريقيا للأندية، إذ ألغيت 3 مباريات حاسمة، وتم استبعاد الأندية السودانية، ويعني الإيقاف أن الأندية السودانية، وكلها كانت تملك فرصة في الوصول لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الافريقي، أصبحت ممنوعة من خوض مبارياتها الأخيرة في دور المجموعات.

وكان هلال الأبيض، الذي ضمن بالفعل التأهل لدور الثمانية، موجودا في زامبيا لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد زيسكو يونايتد اليوم الأحد، وهي مواجهة كانت ستحدد صاحب المركز الأول في المجموعة الثالثة، لكن الفريق السوداني استبعد من البطولة.

وسيسعى سموحة لانتهاز الفرصة الأخيرة، عندما يحل ضيفا على ريكرياتيفو، وسيكفيه التعادل للتأهل في المركز الثاني، وألغيت نتائج هلال الأبيض الذي كان متصدرا بعشر نقاط، ليصبح زيسكو متصدرا الآن برصيد سبع نقاط ويليه سموحة بأربع نقاط ثم ريكرياتيفو بثلاث نقاط.

وقال مؤمن سليمان المدير الفنى لسموحة: “الكرة عادت إلى أقدامنا، بعد أن كنا ننتظر نتائج الآخرين لمساعدتنا، الفرصة أمامنا ولن نفرط فيها”، وأضاف: “نحتفظ بتركيز شديد وطوينا صفحة الدوري المحلي، ونملك إصرارا على إكمال مشوارنا الافريقي”.

عقد مؤمن سليمان، محاضرة مع اللاعبين بفندق اقامة الفريق بأنجولا، وتحدث خلالها عن أهمية المباراة، وشدد المدير الفنى خلال المحاضرة على ثقته في اللاعبين، وقدرتهم على حسم موقف الفريق من الصعود إلى الدور قبل ربع النهائي

