سموتومو ايجيبت تستأنف العمل السبت القادم، ويستقبل عماله ببوابة تعقيم

أعلنت شركة سموتومو ايجيبت المشغل لمصنع ضفائر السيارات الكهربية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد عن عودة العمل بمصانع الشركة ببورسعيد والمنطقة الصناعية بالسادس من اكتوبر السبت المقبل ١١ابريل بيان استئناف حركة العمل بالمصنع

،وأكدت الشركة عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك ، ان المصنع سيعود بكامل طاقته التشغيلية اعتبارا من الأسبوع المقبل ، فيما تستمر حركة المواصلات الخاصة بنقل العاملين بالشركة من المحافظات المجاوره فى مسارها الطبيعي

واكد البيان اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للحفاظ علي كافة العاملين و اسرهم ، والتى بدأت بتركيب بوابة تعقيم فى مداخل المصانع النابعة للشركة ببورسعيد والقاهرة ، و توفير كافة وسائل التعقيم الشخصي و التعقيم العام لكل مصانع الشركة ،وعمالها .

وأشار بيان الشركة الى الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للحفاظ علي سلامة كافة العاملين ، و توفير أدوات الحماية و الوقاية و الرقابة الصحية للحفاظ علي الجميع ،

ودعت الشركة العمال الى الالتزام التام باستخدام وسائل التعقيم و الحماية التي توفرها الشركة و تجنب أي تجمعات غير مناسبة ،،

وناشدت العمال بالالتزام التام بتعليمات العمل داخل الشركة ، و الامتناع نهائياً عن نقل المعلومات و البيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ، وهو ما يضع كل شخص أمام مسئوليته المجتمعية أمام الوطن و الشركة و المجتمع