«سمسار عقارات».. حيلة لصوص لسرقة أصحاب إعلانات بيع وتأجير الشقق إلكترونيًا

كشفت أجهزة الأمن عن تفاصيل استغلال شخص لحيلة أنه سمسار ليتمكن من سرقة أصحاب إعلانات بيع وتأجير العقارات والشقق السكنية في محافظة القاهرة، بعد التعرف عليهم من خلال مواقع التسوق الالكتروني، وتمكنت من ضبط المتهم.

عصابة سرقة رواد مواقع التسوق الالكتروني

تعود التفاصيل، إلى تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من صاحب محطة وقود سيارات، بسابقة تعرفه على شخص عن طريق موقع التسوق الإلكتروني، ادعى أنه سمسار عقارات وعرض شقة سكنية للبيع مقابل مبلغ مالي 820 ألف جنيه.

وأضاف أنه اتفق معه على التقابل على إحدى الكافيهات لمعاينة الشقة، وحضر وبصحبته شقيقته وتقابلا مع المذكور وبصحبته آخران إلا أنه لم يتمكن من شراء الشقة بدعوى عدم حضور مالكها، وحال انصرافه واستقلاله السيارة ملكه اكتشف سرقة مبلغ مالي 560 ألف جنيه من داخلها.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم أثناء اختبائهم بمنطقة أرض اللواء بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتهم هاتفي محمول.

وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب “المغافلة”، وادعى أحدهم أنه سمسار عقارات وأثناء تواجده مع المبلغ تمكن المتهمان الأخران من الاستيلاء على المبلغ المالي من داخل السيارة، وشراء الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وتحويل باقي المبلغ المالي المستولي عليه لأهليتهم.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

شخص يسرق صيدلية يعمل بها

وفي قضية أخرى، تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من صاحب صيدلية عن اكتشافه سرقـة مبلغ مالي من داخل مكتب خاص بالصيدلية ملكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة، عامل سابق بذات الصيدلية -مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالصيدلية، واحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة بالصيدلية، تحصل عليها إبان عمله بها عقب مغافلة مالكها.

واضاف أنه اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك توجه للصيدلية محل البلاغ، وتمكن من الدخول وكسر درج المكتب والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه ولاذ بالفرار.

وبارشاده ضبط المبلغ المالي المُستولي عليه بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.