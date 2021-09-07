بورصة وشركات

«سمر مون» تُخفض طاقتها الإنتاجية بواقع %60 منذ بدء الجائحة

تعمل بحوالى %30 فقط
أسماء السيد 6:29 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 6:29 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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قال هانى المنشاوي رئيس مجلس اﻹدارة بـ«سمر مون»، التى تعمل بمجال تصنيع الأسماك ورئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة اﻹسكندرية، إن أزمة الجائحة أطاحت بجزء كبير من الطاقة الانتاجية للشركة، وأيضًا بمعدل الصادرات الخاص بها.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليًا بنسبة  %30 فقط من إجمالى طاقتها الإنتاجية مقارنة بـ%90 قبل بدء أزمة الفيروس، ما يعنى انها انخفضت بواقع %60 لافتًا إلى أن ذلك جاء فى ظل ضعف القوى الشرائية فى السوق المحلية.

هانى المنشاوى: الصادرات انخفضت لتصل %20 فقط مقارنة بـ%70 سابقًا

هانى-المنشاوى
هانى المنشاوي رئيس مجلس اﻹدارة بـ«سمر مون»

وأضاف المنشاوى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن صادرات الشركة تضررت أيضًا إذ تراجعت بحوالى %50 لافتًا إلى أنها تُسجل حاليًا حوالى %20 فقط، مقارنة بـ%70 سابقًا، موضحاً أن الشركة لم تتعاف منذ بدء التأثيرات السلبية للجائحة، وخاصة فى ظل استمرار كافة التكاليف التى تتحملها .

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وقال إن «سمر مون» قررت منذ بداية العام الماضى 2020 والذى شهد الفترة الأولى لأزمة “كوفيد -19”، وقف أى استثمارات جديدة فى السوق المحلية، لافتًا أن الشركة ربطت العودة لضخ أى استثمارات جديدة لانتهاء كافة التأثيرات السلبية لـ«كورونا» فى السوق.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت منذ أيام قليلة ان تأثيرات الموجة الرابعة لفيروس «كورونا» بدأت فى الدولة المصرية.

ولفت هانى المنشاوى، إلى أن الشركة كان لديها مخطط لإنشاء مصنعين جديدين، وتم الإرجاء لحين استقرار الأوضاع بشكل تام، موضحًا أن الـ5 مصانع الحالية التابعة للشركة مستمرة فى العمل، ولكن بطاقات مخفضة للغاية وبإجمالى %30 فقط فى إجمالى الإنتاج .

وكانت «المال» نشرت بنهاية 2018 اتجاه الشركة لإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج التونة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، بتكلفة استثمارية أولية 18 مليون جنيه، وتنقسم التكلفة الاستثمارية ما بين التمويل الذاتى والبنكي .

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وأضاف أنهُ على الرغم من كافة التأثيرات السلبية تلك على أداء الشركة إلا أنها لا تزال تحتفظ بجميع العمالة لديها، كما أنها لم تقم مطلقًا بخفض أى من المرتبات لديها، لافتًا إلى أن هذا القرار أدى لمزيد من الضغط على السيولة المالية المتاحة بالشركة .

وقال إن الشركة تعانى بالفترة الحالية من ضعف السيولة المالية المتاحة لديها، ما سيدفعها لتحقيق خسائر خلال الفترات المقبلة

وأكد رئيس مجلس الإدارة بـ«سمر مون» أن وضع القوى الشرائية فى السوق المحلية لم يتعاف حتى الوقت الحالى وخاصة فى المجالات الغذائية غير الأساسية، متوقعًا أن يبدأ التعافى خلال العام المقبل 2022 بكافة القطاعات .

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وأضاف أن حجم المنتجات التى تطرحها الشركة فى الفترة الحالية وصل إلى 75 منتجا متنوعا ما بين الأسماك المملحة والفيلية والتونة وغيرها من المنتجات الأخرى .

وتعمل «سمر مون» فى مجال تصنيع الأسماك وتمتلك 5 مصانع بعدد من خطوط الإنتاج بالمنطقة الثالثة ببرج العرب، وقعت اتفاقية بنهاية 2018 مع البنك اﻷوروبى ﻹعادة الإعمار والتنمية لتوسعة انتشار العلامة التجارية «سمر مون» عبر إنشاء 30 فرعًا بمختلف المحافظات.

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بقلم أسماء السيد

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