«سمر مون» تتفاوض مع «اﻷهلي» لتدبير 17 مليون جنيه

■ تعتزم طرح 30 صنفًا جديدًا من مصنعات اﻷسماك الفترة المقبلةأسماء السيد تتفاوض شركة «سمر مون» للمنتجات الغذائية مع البنك اﻷهلى للحصول على تمويل بقيمة 17 مليون جنيه لضخها فى توسعات بمجال تصنيع التونة.وكشف هانى المنشاوى، رئيس مجلس اﻹدارة بـ«سمر مون»، رئيس اتحاد



■ تعتزم طرح 30 صنفًا جديدًا من مصنعات اﻷسماك الفترة المقبلة



أسماء السيد



تتفاوض شركة «سمر مون» للمنتجات الغذائية مع البنك اﻷهلى للحصول على تمويل بقيمة 17 مليون جنيه لضخها فى توسعات بمجال تصنيع التونة.

وكشف هانى المنشاوى، رئيس مجلس اﻹدارة بـ«سمر مون»، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة اﻹسكندرية، عن اعتزام شركته تركيب خط إنتاج جديد لمصنعها القائم بمنطقة برج العرب والخاص بانتاج التونة والذى يُعد المصنع الوحيد على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن تكلفة المصنع اﻹجمالية تُقدر بنحو 80 مليون جنيه، موضحًا أنه تم ضخ 12 مليونا بخط إنتاج واحد قبل 3 شهور من اﻵن، وتعتزم تركيب خط إنتاج جديد خلال الفترة القليلة المتبقية لزيادة طاقتها الانتاجية إلى 1000 كرتونة يومياً مقابل 400 كرتونة خلال الفترة الحالية.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن شركته وقعت اتفاقية مع البنك اﻷوروبى ﻹعادة الإعمار والتنمية لتنميط العلامة التجارية «سمر مون» عبر إنشاء 30 فرعًا بمختلف المحافظات مع البحث عن ممول سواء صندوقا اجتماعيا أو جمعية رجال إسكندرية لمساعدة العناصر الشابة للعمل من خلال تمويل افتتاح الفروع.

وأوضح أن تلك الفروع ستكون متخصصة لبيع علامة «سمر مون» من منتج التونة فقط كتسويق للمنتج الجديد وتدعيم وجودة فى السوق المحلية استعدادًا لتصديره للخارج.

وأوضح أن شركته اخترقت مجال التونة مؤخرًا منذ 3 شهور فقط بإنشاء مصنع بمنطقة «برج العرب» بمحافظة إسكندرية على مساحة 1000 متر وتعد منتج «سمر مون» هو المنتج الوحيد المصنع محليًا.

وتابع: إن شركته تعمل بمجال تصنيع الأسماك منذ عام 97 من خلال إنتاج 65 صنفا يتم تصدير %70 منها لدول الخليج وأوروبا، كما تعتزم اختراق دول شرق إفريقيا خلال الفترات المقبلة لزيادة حصتها التصديرية.

وفى سياق آخر كشف عن اعتزام شركته إنتاج وتصنيع 30 منتجا جديدا حتى نهاية العام الجارى لاستغلال نوعية الأسماك الجديدة التى يتم اكتشافها وزيادة الطاقات الإنتاجية، وذلك من خلال 3 خطوط إنتاج جديدة تم تركيبها مؤخرًا بقيمة استثمارية قاربت 12 مليون جنيه.

وتعمل شركة «سمر مون» فى مجال تصنيع الأسماك بإنتاج 65 صنفا حاليًا وتمتلك 5 مصانع بالمنطقة الثالثة ببرج العرب.