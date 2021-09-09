«سمرمون» لتصنيع الأسماك: الشركات تعمل بنسبة 70% بسبب «كورونا»

قال هانى المنشاوي رئيس مجلس اﻹدارة بـ«سمر مون»، التى تعمل بمجال تصنيع الأسماك ورئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة اﻹسكندرية، إن هناك تأثير على الصادرات خلال الفترة الأخيرة إلى العديد من الأسواق بسبب جائحة كورونا من ناحية، ونوالين الشحن المرتفعة من ناحية أخرى.

وأضاف المنشاوي أن معظم الشركات تعمل حاليا بطاقة تصل إلى 70% ، مؤكدا أن التراجع يصل في الطاقة التشغيلية إلى 30% فقط، متوقعا حدوث انفراجة خلال العام المقبل 2022 .

وأضاف المنشاوى أن الشركات تتحمل حاليا تكاليف التعايش مع تداعيات فيروس كورونا، موضحا أنه بتراجع الصادرات وزيادة التكاليف وتراجع القوى الشرائية أدى إلى تجميد التوسعات خلال الفترة المقبلة.

ولفت هانى المنشاوى، إلى أن الشركة كان لديها مخطط لإنشاء مصنعين جديدين، وتم الإرجاء لحين استقرار الأوضاع بشكل تام، موضحًا أن الـ5 مصانع الحالية التابعة للشركة مستمرة فى العمل، ولكن بطاقات مخفضة للغاية وبإجمالى 30% فقط فى إجمالى الإنتاج.

وكانت «المال» نشرت بنهاية 2018 اتجاه الشركة لإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج التونة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، بتكلفة استثمارية أولية 18 مليون جنيه، وتنقسم التكلفة الاستثمارية ما بين التمويل الذاتى والبنكي.

وأضاف أنه رغم كافة التأثيرات السلبية تلك على أداء الشركة إلا أنها لا تزال تحتفظ بجميع العمالة لديها، كما لم يتم تخفيض المرتبات لديها، لافتًا إلى أن هذا القرار أدى لمزيد من الضغط على السيولة المالية المتاحة بالشركة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة بـ«سمر مون» أن وضع القوى الشرائية فى السوق المحلية لم يتعاف حتى الوقت الحالى وخاصة فى المجالات الغذائية غير الأساسية، متوقعًا أن يبدأ التعافى خلال العام المقبل 2022 بكافة القطاعات.

وأضاف أن حجم المنتجات التى تطرحها الشركة فى الفترة الحالية وصل إلى 75 منتجا متنوعا ما بين الأسماك المملحة والفيلية والتونة وغيرها من المنتجات الأخرى.

وتعمل «سمر مون» فى مجال تصنيع الأسماك وتمتلك 5 مصانع بعدد من خطوط الإنتاج بالمنطقة الثالثة ببرج العرب، وقعت اتفاقية بنهاية 2018 مع البنك اﻷوروبى ﻹعادة الإعمار والتنمية لتوسعة انتشار العلامة التجارية «سمر مون» عبر إنشاء 30 فرعًا بمختلف المحافظات.