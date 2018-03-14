سمبيوس : مواكبة التحول الرقمي يحسن الكفاءة التشغيلية بكل مراحل الإنتاج

شيرين مسلم: لدينا نماذج عديدة وحلول مبتكرة لتقليل الهدر في جميع مراحل التصنيعالمال- خاصاختتمت فعاليات مؤتمر "مستقبل التحول الرقمي في إدارة سلاسل الإمداد وتقليل الهدر في المنشآت الصناعية: ""- End-to-End and Digital Supply Chain، الذي نظمته شركة سمبيوس، بالقاهرة.حضر المؤتمر نخبة من الخ

شيرين مسلم: لدينا نماذج عديدة وحلول مبتكرة لتقليل الهدر في جميع مراحل التصنيع





المال- خاص

اختتمت فعاليات مؤتمر “مستقبل التحول الرقمي في إدارة سلاسل الإمداد وتقليل الهدر في المنشآت الصناعية: “”- End-to-End and Digital Supply Chain، الذي نظمته شركة سمبيوس، بالقاهرة.

حضر المؤتمر نخبة من الخبراء الأجانب، وكبار الممثلين من الشركات بالقطاع الخاص والعام، والمهتمين بتطوير قطاع الصناعة في مصر.

قالت شيرين مسلم، مدير شركة سمبيوس، إن أبرز توصيات المؤتمر تركزت في زيادة كفاءة الشركات، عن طريق مواكبة التحول الرقمي، وتطبيق نظم لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر والتعرف على أحدث النماذج، فضلا عن تعزيز العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم توصيل الشركات ببعض ومراحل التصنيع المختلفة.

وشددت على أهمية أن تقوم وزارات التعليم والجامعات بتأهيل خريجين على استعداد للتوجه نحو التحول الرقمي، حيث أصبح عاملا أساسيًّا لتحديث الصناعة والتعامل الفعال مع مستجدات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة، التي تجمع بين التحول الرقمي الشامل والتكامل في المنظومة الرقمية مع الشركاء في سلاسل القيمة.

وأوضحت أن التحول الرقمى يعد نظامًا واسعًا يشمل الابتكار والتعليم وتطوير المهارات والجوانب الاستراتيجية والاستثمار، مشيرة إلى أن سلاسل الإمدادات تهدف لتوصيل الخامات للمصانع والمنتجات للعملاء في الوقت المحدد بالكمية المطلوبة والجودة المطلوبة.

ونوهت شيرين بأن “سمبيوس” تعمل على تقديم نماذج من شأنها تطوير وتحسين العملية الصناعية، لافتةً إلى أن القطاع الصناعي بمصر يواجه حاليًّا العديد من التحديات نتيجة الظروف الاقتصادية التي طرأت مؤخرًا على السوق المصرية، فارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة الأسعار النهائية للمنتج أو تقليل جودته.