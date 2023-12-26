سماع دوي انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية

أفاد شهود عيان لقناة القاهرة الإخبارية، بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة دهب.

وفي وقت سابق يوم السبت 16 ديسمبر، رصدت قوات الدفاع المصرية، سقوط جسم طائر غريب قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن بعض شهود العيان أكدوا سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب، مضيفين أنه سقط على بعد حوالي كيلومتر ونصف قبالة سواحل المدينة.

وسقط ذلك الجسم الغريب الطائر قبل قليل، قبالة السواحل المصرية، فيما تعاملت معه وبشكل فوري الدفاعات الجوية المصرية.

وتمكنت الدفاعات المصرية، بعد رصد جسم طائر غريب على بضع الكيلو مترات من سواحل مدينة دهب، في أسقاط ذلك الجسم الغريب والتعامل معاه بالشكل الصحيح.