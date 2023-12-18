سمارت ويندو السعودية تقترب من إنجاز أعمال واجهات أبراج العلمين ومزارين بنسبة تنفيذ بين 60 و90 %

تعتزم شركة سمارت ويندو السعودية smart window، الرائدة في مجال حلول النوافذ والأبواب وقطاعات الألومنيوم، الانتهاء من تنفيذ الواجهات الخاصة بمشروعي أبراج العلمين ومزارين، بمدينة العلمين خلال الربع الأول من عام 2024، بإجمالي قيمة قرابة 1.550 مليار جنيه للمشروعين.

وقال المهندس محمد عبد الهادي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وعضو غرفة الصناعات الهندسية ، في تصريحات صحفية اليوم أن هذين المشروعين من أضخم المشروعات التي ساهمت الشركة في تنفيذ الواجهات الخاصة بهما، موضحا تلك المشاريع تعد نقلة من حيث الشكل المعماري للمباني ، وستعمل علي تعزيز الجاذبية الاستثمارية والسياحية لمدينة العلمين وتوفير بيئة حضرية متطورة تلبي تطلعات السكان والزوار.

وأشار إلي أنه تم تنفيذ نحو 90% من مشروع أبراج العلمين حتي الآن، لافتًا إلي أن قيمة أعمال الواجهات المنفذة بهذا المشروع تصل إلي حدود 800 مليون جنيه.

وأضاف عبد الهادي أن نسبة إنجاز مشروع مزارين – والذي يعد أول منطقة تجارية إدارية بالعلمين – تخطت أكثر من 60%، بتكلفة استثمارية نحو 750 مليون جنيه.

وأوضح أن مشاركة سمارت ويندو في تنفيذ مثل هذه المشروعات العملاقة يعود إلى قدرتها على توفير منتجات ذكية وواجهات ذات جودة مرتفعة وصديقة للبيئة مؤكدا أن الزجاج الذي تنتجه الشركة يوفر نحو 20% من استهلاك الطاقة.

وأشاد عبد الهادي بدور وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إحداث هذه النقلة المعمارية والحضارية، قائلًا : لمسنا أيضا رؤية جيدة من القيادات الحالية لجهاز مدينة العلمين من حيث العمل علي إتمام المشروعات وسرعة صرف المستحقات وكذلك من حيث التعامل الفعال مع المستثمرين.

وأكد أن سرعة صرف المستحقات والتعامل الفعال مع المستثمرين يعكس التزامًا قويًا بتحقيق أهداف ورؤية الحكومة ورفع التطلعات المستقبلية بشأن المشروعات الحضرية المتطورة، وكذلك يضمن مساعدة الشركات علي إنجاز المشروعات والتطلع الي اخري جديدة.

وتابع عبد الهادي : “نحن فخورون بالتقدم الكبير الذي حققناه في مشروعي أبراج العلمين ومزارين، وملتزمون بتحقيق أفضل المعايير في المواصفات والجودة المطلوبة، ونتطلع إلى إتمام المشروعات بنجاح كبير متسلحين في ذلك برصيد كبير من الخبرات المتراكمة والقدرات الفنية العالية لفريق الشركة من المهندسين والفنيين.

وأشار إلي أن الشركة اعتمدت في تنفيذ المشروعين علي قطاعات الومنيوم من تصنيع سمارت ويندو وذلك بمواصفات قياسية مطابقة لمثيلتها العالمية، الأمر الذي دعم تعميق الصناعة المحلية وساهم توفير العملة الدولارية وتخفيف الضغط عليها في ظل صعوبة توفيرها.

وأكد عبد الهادي أن سمارت ويندو ستحافظ علي تواجدها في السوق المحلية ومستمرة في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر عبر تنفيذ المزيد من المشاريع لصالح المشروعات التابعة للحكومة او القطاع الخاص، وذلك بموجب الرؤية الجيدة لقيادات جهاز العلمين، والتي سيترتب عليها مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف الطموحة.