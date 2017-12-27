سمارت للطيران تخطط لضم 4 طائرات

أعلنت وزارة الطيران المدني عن الحصاد السنوي والذي يتضمن أهم الإنجازات والإنشطة التى شهدتها الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة خلال العام الجاري.

وشهدت شركة سمارت العديد من الانجازات منها خطة تحديث الأسطول حيث تم التعاقد ايجار طائرة بنظام Dry lease وهي طائرات رجال الأعمال، بالإضافة إلي أنه جارى التعاقد على ايجار طائرتين بنظام Dry lease

وقالت الوزارة أن الشركة تتفاوض على تاجير طائرة بنظام ACMI لمدة عام بحد ادنى 600 ساعة طيران سنويأ، وتم التسويق للطائرة المتبقية والتعاقد مع بعض رجال الاعمال على شراء باقة ساعات سنوية ، مشيرة إلي أن هذه الطائرات سوف تؤدى الى زيادة ايرادات نشاط طائرات رجال الاعمال .

أما بالنسبة لنشاط الاسعاف الطائر فتم تسجيل الشركة كناقل إسعاف طائر لدى شركتى BUPA وSOS العالميتين للاسعاف الطائر هذا بالاضافة الى التعرف بالشركة لدى الكيانات الطبية والمستشفيات الكبرى.

وعن نشاط طائرة الفحص الجوى فتمتلك الشركة طائرة طراز Beechcraft350I بالمشاركة مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وتقوم باعمال الفحص الجوى لبعض المطارات المصرية لصالح الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالاضافة الى مطار القاهرة الجوى

ولفتت شركة سمارت إلي أنه تم التعاقد مع شركة BIMAN منذ عام 2015 لتاجير طائرتين التربو مروحية بنظام Dry lease وجارى دراسة عرض لشراء هاتين الطائرتين، بالإضافة إلي ايجار طائرتين من طراز بوينج 737 للقيام برحلات داخلية وخارجية



وعن نشاط غسيل أبراج الكهرباء، أكد الشركة أنه تم التعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة (3 ) سنوات وجارى التفاوض لزيادة مدة العقد لتصبح ( 5 ) سنوات.

كما تم شراء الطائرة الهليكوبتر المؤجرة بتمويل ذاتى وجارى دراسة شراء طائرة اخرى عن طريق زيادة راس مال الشركة للقيام باعمال غسيل عوازل الكهرباء بالدول العربية والافريقية.

