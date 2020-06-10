«سمارت جروب» تدشن مجمعاً للصناعات الغذائية باستثمارات تتجاوز مليار جنيه

تدشن شركة سمارت جروب، مجمعا للصناعات الغذائية والتحويلية، بمحافظة البحيرة على مساحة تصل إلى 70 ألف متر مربع، وباستثمارات تتعدى المليار جنيه،بحسب تصريحات المهندس محمد عاشور رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال عاشور لـ«المال»، إن اتجاه الشركة للعمل فى مجال الصناعات الغذائية إلى جانب القطاع الذى تعمل به حاليا وهو تصنيع الورق والكرتون، جاء نتيجة الطلب المتزايد على السلع الغذائية سواء على الصعيد المحلى أو العالمى، لافتا إلى أن تمويل المشروع يتم جزئياً من خلال الموارد الذاتية للشركة، والباقى قروض من المؤسسات المالية والبنوك.

ولفت إلى أن المجمع يضم 7 مصانع، يتم تنفيذها على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى والمقرر إنهاؤها أواخر 2020 ، أما المرحلة الثانية ستكون جاهزة للعمل الفعلى بنهاية 2024، موضحا أنه سيتم مخاطبة محافظ البحيرة المستشار هشام آمنة، لعقد اجتماع قريب لمناقشة التسريع فى استخراج التراخيص والموافقات اللازمة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل إقامة 3 مصانع ،الأول لإنتاج كرتون البيض، والثانى للورق المضلع، والأخير لانتاج الورق الكرافت، بينما تشمل المرحلة الثانية، مصنع لإنتاج المكرونة بطاقة إنتاجية 70 طن يومياً، ومطحن دقيق، إلى جانب مصنع للزيوت النباتية، وأخر للعصائر والمركزات .

وتأسست شركة سمارت جروب، فى عام 2015 لإنتاج 4 أنواع من الورق، وهى « تست لاينر ملون فاخر، ولاينر ملون وجه واحد، وفلوت فاخر، وآخر عادى» ويبلغ عدد العمالة الحالية 209 بين عامل وفنى ومهندس، ومتوقع زيادة الأعداد بعد افتتاح المشروع الجديد.

وتضع الشركة فى الوقت الحالى، اللمسات النهائية لخط الإنتاج الثانى لمصنع الورق بطاقة 120 طن يومياً، لورق الكرافت والتست لاينر، للبدء فى الإنتاج خلال شهر اغسطس المقبل.

وكانت اللجنة العليا للاستثمار بالبحيرة قد وافقت خلال الفترة الماضية، على إقامة 13 مشروعا استثماريا فى مختلف الأنشطة على أرض المحافظة بتكلفة استثمارية تبلغ 270 مليون جنيه، وتوفر 655 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة.

ووجه محافظ البحيرة بتقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والمتابعة الميدانية المستمرة للموقف التنفيذى لتلك المشروعات ، لافتا أنه سيتم إلغاء كافة الموافقات الممنوحة للمشروع فى حالة عدم الجدية فى التنفيذ.