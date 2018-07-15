«سمارت» تفتح الباب لإطلاق رحلات شارتر من أوروبا

ترفع رأسمالها لشراء «هليكوبتر» متخصصة فى غسيل أبراج الكهرباء

ضم طرازات إيرباص 320 وبوينج 737/800 بنظام التأجير التشغيلى

24 مليون دولار مديونية بنك القاهرة.. و%30 انخفاضاً فى حجم الإقبال على طائرات رجال الأعمال

ارتفاع تكلفة الإسعاف الطائر يقلل نسب التشغيل

دعاء محمود:

كشف محمد رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران، عن أن الخطة التوسعية للشركة تتضمن 3 محاور، أولها زيادة رأسمال الشركة 2 مليون دولار، ليصل إلى 102 مليون دولار، موضحاً أنه جار مخاطبة المساهمين فى الشركة لإخطارهم بأهمية زيادة رأس المال، بهدف التمكن من شراء طائرة هليكوبتر، للاستعانة بها فى نشاط غسيل أبراج الكهرباء، إلى جانب إطلاق رحلات طيران شارتر من خلال ضم طائرات من خلال نظام التأجير التمويلى.

قال زكريا إن شركته تمتلك طائرة واحدة هيلكوبتر مختصة بهذا النشاط، والهدف من شراء الثانية هو التوسع فى مجال غسيل أبراج الكهرباء، موضحاً أن طائرة واحدة لا تكفى حجم الأعمال التى تحتاج إليها الشركة المصرية للكهرباء، التى لديها عقود مع شركته، ومن المقرر انتهاءه آواخر العام الجارى، مؤكداً أن هناك اتجاه لتجديد العقد.

كانت شركة سمارت تعاقدت مع الشركة المصرية للكهرباء خلال عام 2015 لتنفيذ عمليات غسيل أبراج الكهرباء لمدة 3 أعوام، بقيمة 15 مليون دولار، وبسؤاله عن إمكانية الاستعانة بهذا النشاط فى دول أخرى، أكد أن شركته عقدت مباحثات مع دولتى السعودية والأردن، بخصوص هذا الشأن، لكن لم يحدث أى اتفاق.

أضاف زكريا فى حواره مع «المال»، أن المحور الثانى يتمثل فى إضافة نشاط جديد للشركة من خلال إطلاق رحلات طيران شارتر من بعض الدول الأوروبية والعربية لمناطق الجذب السياحى فى مصر مثل شرم الشيخ والغردقة، مؤكداً أن شركته لن تقوم بتسيير رحلات على النقاط التى تعمل عليها شركة مصر للطيران.

لفت زكريا إلى أن الشركة تستهدف ضم طائرات طرازات إيرباص 320 وبوينج 737/800 للاستعانة بهم فى مجال نقل الركاب وذلك بنظام التأجير التشغيلى، موضحاً أن عدد الطائرات لم يحدد بعد نظراً لأن هذا الأمر فى مرحلة الدراسة والعرض على مجلس إدارة الشركة، متوقعاً أن يتم البت فى هذه الخطوة مع بداية عام 2019.

أشار زكريا إلى أن المحور الثالث هو الانتهاء من سداد مديونيات الشركة لدى البنوك، مضيفاً أن هناك مديونية لبنك القاهرة تصل إلى 24 مليون دولار، أصل 36 مليون دولار، سدد منها 12 مليوناً خلال 3 أعوام.

أكد زكريا أن شركته سددت مديونيتها بالكامل، البالغة 4 ملايين دولار لدى الشركات المصرية التى تتعامل معها منها شركة ميناء القاهرة الجوى وذلك خلال 3 أعوام الماضية.

عن خطة تحديث الأسطول، أكد زكريا أن شركته تمتلك 7 طائرات 6 منها من طراز “ Gulfstream450” مخصصة لرجال الأعمال وواحدة هليكوبتر، موضحاً أنه فى الوقت الراهن لا يوجد اتجاه لدى الشركة لشراء طائرات لخدمة هذا النشاط نظراً لأن عدد الطائرات أكبر من حجم الحركة.

أضاف أن هناك انخفاضات فى حجم الإقبال على نشاط «vip» رجال الأعمال بنسبة %30، بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه، الذى ساهم فى رفع سعر الرحلة إلى %120، مضيفاً أن سعر التكلفة ثابت نظراً لأنه يسدد بالدولار.

قال زكريا إن شركته تواجه صعوبة فى زيادة العائد من نشاط المعايرة الملاحية بطائرة الاختبار التابعة للشركة، مؤكداً أن كل دولة تقوم بطرح مناقصات عالمية لتأجير طائرة المعايرة، لكن أغلب المناقصات تشترط أن يكون لدى الشركة طائرة أخرى احتياطية، لديها سابقة خبرة، متابعاً أن الشركات العالمية لديها سابقة خبرة أعلى من شركته نظراً لعملها فى هذا النشاط منذ أعوام طويلة.

أوضح زكريا أن مدة العقود فى تلك المناقصات تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام قائلاً: لم يحالفنا الحظ حتى الآن للفوز بإحدى هذه المناقصات، رغم أسعار الخدمة لدى الشركة أقل بنسبة %30 من الشركات الأجنبية، مشيراً إلى أن الشركة قامت بأعمال فردية فى هذا النشاط بدول السودان، والسعودية، وعمان، كما تخدم جميع المطارات المصرية سواء كانت مدنية أو عسكرية.

أضاف أن طائرة الاختبار دورها الأساسى، يتمثل فى ضبط الأجهزة الملاحية الموجودة على أرض المطارات، التى تقوم بعملية توجيه الطائرات وإرسال إشارات لها لتوجيها للسير على الاتجاه الصحيح، بسؤاله عن سبب عدم شراء طائرة اختبار أخرى أكد أنه فى الوقت الراهن لا تحتاج الشركة لها، وأن تكلفة شرائها تصل إلى 14 مليون دولار.

لفت زكريا إلى أن الشركة لا تستطيع التسويق لنوعية الطائرات التى تستخدم فى نشاط الإسعاف الطائر، رغم أنها تعد الناقل الوحيد فى مصر للإسعاف الطائر، إلا أن نسب التشغيل ضعيفة نظراً لارتفاع تكلفته على عكس الدول الأجنبية وتغطى بوليصة التأمين على حياة الراكب تكاليف هذه الخدمة.

يذكر أنه تم تسجيل الشركة كناقل إسعاف طائر لدى شركتى BUPA وSOS العالميتين للإسعاف الطائر، والتعرف بالشركة لدى الكيانات الطبية، والمستشفيات الكبرى، خلال الفترة الماضية.

عن النتائج المالية للشركة، قال زكريا، إن الشركة حققت خسائر بواقع 36 مليون دولار حتى عام 2013، وحقق هذا العام بمفرده خسائر وصلت إلى 12 مليون دولار، مشيراً إلى أنه بعد توليه منصب رئيس الشركة فى عام 2014 خفض حجم الخسائر إلى 6 ملايين دولار، وفى عام 2015 استطاعت شركته تحقيق صافى ربح وصل إلى 2.5 مليون.

لفت زكريا إلى أن الشركة على مدار 3 أعوام الماضية حققت صافى ربح يتراوح ما بين 2 إلى 2.5 مليون دولار سنوياً، موضحاً أن الأرباح الحقيقة بين 8 إلى 10 ملايين دولارسنوياً، لكن يقتطع جزءًا منها لسداد المديونيات، مؤكداً أن الشركة تستهدف مع نهاية العام الجارى تحقيق صافى ربح يصل إلى 2.5 مليون دولار.

أكد أن الشركة استطاعت تحقيق هذه الطفرة فى النتائج المالية بعدما اتخذت إجراءات تصعيدية لوقف الخسائر والتى تضمنت دراسة كل نشاط على حدة وتطويره، وخفض عدد العاملين، البالغ 350 عاملاً إلى 240 موظفاً مبرراً ذلك بوجود عمالة زائدة.

شدد زكريا على أن تخفيض العمالة لم يتسبب فى الإضرار بأى عامل بعد إعادة توزيعهم وإيجاد فرص عمل لهم فى شركات شقيقة، كما تم إخراج العمال فوق 60 عاما، متابعاً أن هذه الخطوة خفضت من حجم الأجور لتصل إلى 2 مليون و200 ألف جنيه.

عن تفاصيل اللقاء الذى عقده وزير الطيران المدنى الجديد، الفريق يونس المصرى، أكد أنه لقاء مبشر وهناك دعم حقيقى من الوزارة للشركة ورغبة فى مساعدتها على تخطى الصعوبات، مشيراً إلى أن الوزير وجه بضرورة تطوير العمل بين سلطة الطيران المدنى المصرية وسلطات الطيران بالدول العربية بما يخدم شركة سمارت.

يذكر أنه بدأت فكرة إنشاء شركة “سمارت” للطيران 2007، وكان الهدف من إنشائها خدمة طائرات رجال الأعمال، ثم بعد ذلك بدأت زيادة الأنشطة للشركة مثل دخول نشاط المعايرة الملاحية بالمطارات المصرية، وطائرات الهليكوبتر، ونشاط غسيل أبراج الكهرباء.

