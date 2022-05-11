«سمارت بيبر» تبحث مع سفيرة النرويج الفرص الاستثمارية بمشروعات الهيدروجين الأخضر

شارك المهندس المهندس محمد عاشور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصناعات الذكية للورق «سمارت بيبر»، في لقاء عقدته سفيرة النرويج في مصر هيلدا كليمتسدال، بحضور مجموعة من الشركات المصرية والنرويجية، وكذلك ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لمناقشة الاهتمامات المشتركة.

كما ناقش اللقاء أيضًا، توجهات النرويج في الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، وتطرق الحوار للحديث على الاهتمامات المصرية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ في مصر 2022.

وتعمل حاليًا شركة إس جي إتش، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، على تدشين مصنع لإنتاج الطاقة من المخلفات بالتعاون مع شركات أوروبية وإيطالية ونرويجية.

لقاء سفيرة النرويج بعدد من الشركات المصرية

وأبدت سفيرة النرويج، سعادتها بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، وكذلك دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا.

وتأسست شركة Smart Paper، للصناعات الورقية فى عام 2015 لإنتاج 4 أنواع من الورق، وهى: تست لاينر ملون فاخر، ولاينر ملون وجه واحد، وفلوت فاخر، وآخر عادى، كما قامت في الفترة الأخيرة الدخول الي قطاع تدوير المخلفات.