«سمارات بيبر» تتعاون مع شركتين لإضاءة مبانيها بالطاقة الشمسية

أعلنت شركة سمارت بيبر للصناعات الورقية فى مصر، تعاونها مع شركة Empower للطاقة المتجددة وGree Solar لتنفيذ مشروع مصنع للطاقة الشمسية على أسطح المصانع بقدرة 4،5 ميجاوات وبتكلفة 60 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة للتحول للأخضر، والاعتماد على الطاقة المتجددة في ظل الاتجاه الدولي نحو الطاقة النظيفة.

وأعلنت الشركة النرويجية للاستثمارات المتجددة، Empower New Energy، بالتعاون مع شريكها EPC – Gree Solar – بناء المرحلة الأولى من مصنع للطاقة الشمسية على الأسطح بقدرة 4،5 ميجاوات للشركة المصرية سمارت بيبر الشركة المصرية الرائدة فى إنتاج مواد التعبئة والتغليف لصناعة المواد الغذائية بالمنطقة بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 ألف طن من ورق الفلوت سنويًا من إعادة تدوير واستخدام نفايات الورق، حيث يعد هذا المشروع هو رابع استثمار لشركة empowerللطاقة الشمسية فى مصر والسادس فى أفريقيا.

وقال نيك بلاشيل، نائب رئيس مجلس إدارة Gree Solar، إنه من خلال مثل هذه المشروعات تحقق شركته بالتعاون معEmpower توفيرا فى التكاليف وأداءً بيئيًا ممتازًا للعملاء التجاريين والصناعيين فى مصر. بعد اكتمال المشروع.

وأشار إلى أن المحطة التي يستهدف المشروع تنفيذها بقدرة أكثر من 8 جيجاوات ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، وتخفض أكثر من 5000 طن من ثانى أكسيد الكربون وتزيد من ربحية الأعمال، موضحًا أن شركة إمباور تتولى تنفيذ المشروع بالكامل من خلال شركة المشروع المحلية التابعة لها وتم تطويره بالشراكة مع شركة جرى سولار، أحد مطورى الطاقة الشمسية الكهروضوئية الرائدين فى مصر.

ومن جانبه قال Terje Osmundsen، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Empower:، إنهم فخورون وملتزمون بالتعاون مع شركات مبتكرة مثل Smart Paper لتقديم مشاريع طاقة متجددة عالية الجودة ومستدامة بيئيًا وموفرة للتكلفة بمصر. مؤكدًا أن المشروع سيوضح كيف يساهم التمكين من خلال تقليل الوقت والموارد اللازمة لتمويل مشاريع من هذا النوع، فى الإسراع فى استيعاب إنتاج الطاقة النظيفة فى شمال أفريقيا “.

قال محمد أحمد محمد، الرئيس التنفيذى لمجموعة سمارت بيبر، إنه هدف الشركة بالتعاون مع الشريك الأجنبي لتنفيذ تلك المشروعات تمثل إضافة قيمة إلى مجتمعنا من خلال تقديم حلول مبتكرة لإعادة تدوير نفايات الورق، مشددًا أن التعاون الاستراتيجى مع Empower New Energy يمكن من تسريع المهمة من خلال تطوير جميع العمليات الحالية والمستقبلية باستخدام الطاقة الشمسية، والحفاظ على البيئة وخلق وظائف جديدة لمجتمعنا “.

وأوضح محمد، أن جزء من مهمة الشركة هي استدامة الأعمال والإدارة البيئية، لافتًا إلى أنه وقعت الشركة عقدًا مدته 25 عامًا مع شركة Empower New Energy لتطوير 4،5 ميجاوات من الطاقة الشمسية من خلال محطة للطاقة الشمسية على السطح.

يذكر أن الحكومة المصرية تخطط لزيادة إمدادات الكهرباء النظيفة من 30% فى عام 2021 إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035. حيث تعمل محطات الطاقة الشمسية مثل الورق الذكى الذى يتصل بالمستخدمين النهائيين على تسريع الخطة المستهدفة للبلاد، والحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتقليل الحاجة إلى الاستثمار فى شبكة النقل.