«سماد مصر - إيجيفرت» تتحول للربحية خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة سماد مصر – إيجيفرت، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة، ومشروع توزيعات الأرباح عن الربع الأول من عام 2023.

واظهرت القوائم المالية المجمعة شركة سماد مصر – إيجيفرت، تحول الشركة نحو الربحية، خلال الربع الأول من 2023.

وبلغت صافي أرباح شركة سماد مصر – إيجيفرت، المجمعة نحو 30.07 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2023.

وذلك مقابل خسائر بقيمة 87.3 الف جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

كما ارتفعت إجمالي إيرادات شركة سماد مصر – إيجيفرت المجمعة، بنسبة 95.3%، لتسجل 54.05 مليون جنيه خلال الثلاث أشهر الأولي من 2023، مقابل 27.67 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وبلغت صافي أرباح شركة سماد مصر – إيجيفرت، المستقلة نحو 454.7 الف جنيه، خلال الربع الأول من 2023، وذلك مقابل خسائر بقيمة 31.18 الف جنيه خلال الفترة المقارنة.

واعتمد مجلس إدارة شركة سماد مصر – إيجيفرت، مشروع توزيعات الأرباح المقترح، والذي يتضمن توزيع ، 2.60 جنيه للسهم عن نتائج أعمال الربع الأول من 2023.