سماح أنور : تجربتي على الإنترنت الأهم في حياتي

أكدت الفنانة سماح أنور ان تجربتها التي تقوم بها على الإنترنت حاليا في فترة الحظر المنزلي بسبب أزمة فيروس كورونا ، كانت تخطط لها وتقوم بتطوير نفسها لها منذ أعوام ، و ذلك لأنها تؤمن بأن الإنترنت هو المستقبل .

قدمت الفنانة سماح أنور العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية في فترة التسعينات حققت بها نجاحات مشهودة مع الجمهور – فما تزال أعمال مثل رأفت الهجان وذئاب الجبل .. وغيرها – عالقة في أذهان الناس.



لكن الملاحظ أنها ابتعدت عن الشاشات دون أسباب واضحة منذ فترة، وهو ما ترى فيه تقصيرا واضحا من نقابة الممثلين تجاهها و تجاه فنانين يتعرضون للإبعاد مثلها دون أي مساندة أو دعم من قبل نقابتهم.



” سماح أنور ” تحدثت في حوار صريح لـ “ألمال” عن استبعادها عن ممارسة الفن منذ فترة من قبل شركة سنيرجي للإنتاج ، وهي أهم كيان إنتاجي في السوق حاليا ، كما تحدثت عن تجربتها التي تقوم بها على الإنترنت و تفاعل جمهورها معها .



بداية ، أكدت الفنانة سماح أنور ان تجربتها التي تقوم بها على الإنترنت حاليا في فترة الحظر المنزلي بسبب أزمة فيروس كورونا ، كانت تخطط لها وتقوم بتطوير نفسها لها منذ أعوام ، و ذلك لأنها تؤمن بأن الإنترنت هو المستقبل .



وأوضحت أن ما تقوم به ليس مجرد دردشة لايف مع الجمهور ، وإنما هي تقوم بإعطاء جمهورها معلومات موثوق بها بناء على مذاكرة ودراسة جدية لكيفية استخدام الإنترنت وعمل بيزنيس والكسب منه ، لاسيما أن هناك مهن معينة لن تكون موجودة بصورتها التقليدية خلال الخمسة سنوات القادمة ولا سيما بعد أزمة فيروس كورونا، مثل مهن الإعلام والصحافة ..وغيرها الكثير من المهن الأخرى.

تم إبعادي من الفن منذ فترة ولاعرف السبب



ولفتت إلى أنها لديها رغبة شديدة في مساعدة الناس بهذه التجربة التي تقوم بها ، فما يزال مجتمعنا – للأسف الشديد – يعتبر أن الانترنت هو اداة لتضييع وقت ليس إلا ، والكثيرون يجلسون أمامه على مواقع السوشيال ميديا للبحث عن أخبار فضائح المشاهير ليس أكثر ، إنما الإنترنت في الخارج يتم استخدامه بشكل عملي ومفيد بدرجة أكبر بكثير .



وأوضحت أنها قدمت منذ سنوات برنامجا تليفزيونيا على شاشة دريم ، وكانت تشرح فيه للناس كيف يمكنهم انشاء متاجر على الإنترنت والكسب منها، وكان المشاهدون حينما يشاهدون الحلقة يتمكنون بالفعل من إقامة متاجر إلكترونية ويأتي له زبائن في الحلقة ، لكن لأسباب معينة توقف البرنامج وقتها .

لست من محبي وهواة “تيك توك” على السوشيال ميديا



وعلقت سماح أيضا على كونها لاتفضل سوى استخدام منصة يوتيوب من مواقع السوشيال ميديا فقط ولاتهوى استخدام ” تيك توك ” وغيرها من التطبيقات التي يستخدمها كثيرون حاليا ، لافتة إلى أن يوتيوب يمكن من خلاله تعلم أمور كثيرة وتنفيذ عمليات مختلفة أيضا ، مؤكدة أنها أخذت على عاتقها تعليم الناس كيفية العمل من المنزل من الإنترنت، مؤكدة أنها تكسب منه منذ سنوات ، لكن قامت بتفعيل قناتها على يوتيوب منذ فترة قصيرة ولديها خطة خلال سنة لتقويتها دون الإنفاق عليها كما يتصور البعض .



وأعربت سماح أنور عن كون تجربتها على الإنترنت هي أهم تجربة قامت بها في حياتها ، لاسيما بعد أن تم استبعادها من الفن بالرغم من كونها ممثلة منذ فترة التسعينات وقدمت العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الناجحة للجمهور .



وتضيف أنها مبعدة عن الفن منذ سنوات بشكل متعمد ، ولاتعرف السبب وراء ذلك والواقع أنها بكامل صحتها وموهبتها ، و ما يزال اسمها يجتذب أشخاص يحبون حتى الآن مشاهدتها على الشاشة .



وكشفت عن أنها علمت أنها وأربعة فنانين مرفوضين لدى شركة سنيرجي للإنتاج الفني المتحكمة في السوق بمصر منذ فترة ، مؤكدة أنها رشحت مع أحد أصدقائها الفنانين في مسلسل كوميدي منذ فترة وتم إبلاغ المخرج بأن يرشح لهم فنانة أخرى غيرها ، لدرجة أنه سالها ” هو أنتِ زعلتيهم في حاجة ؟”، مشيرة إلى أنها لاتعرف المنتج تامر مرسي على المستوى الشخصي ، وليس هناك خلافات بينها وبين أي شخص في سنيرجي .



وأكدت أيضا أنها لن تذهب لأي منتج أو شركة وتطلب العمل معهم في أي وقت ، موضحة أنها تقابل أشخاصا كثيرين في الشارع يسألونها ” انتي فين ” ، قائلة انا مبعدة ولست مبتعدة بإرادتي لأن الفنان ليست وظيفته ان يذهب للمنتجين يطلب العمل منهم بل مفترض أن يحدث العكس ، والأمر لايخصني فقط بل هناك فنانين جدد أيضا كانوا ملء السمع والبصر منذ سنتين فقط ،وحاليا يجلسون في منازلهم دون معرفة الأسباب ، وهناك فنانين معينين أخرين يتواجدون في العديد من المسلسلات.



وعن دور نقابة الممثلين برئاسة الفنان أشرف زكي في هذه الأزمة قالت سماح : النقابة للأسف لاتفعل شيئا ، فهي لاتعطينا بدل بطالة ، كما لاتقوم بشئ تجاهنا ، برغم أن النقابات أنشئت لتأمين فرص العمل لأعضائها ، فلايصح أن يعمل فنان في كل المسلسلات بينما يجلس الباقون في منازلهم ، فهذا أمر غريب ، مضيفة أنه يجب ان يكون هناك دور للنقابة في حماية حقوق العاملين وأن تمنح لمن يتوقف منهم عن العمل إعانة العاطلين ، وهي لاتفعل ذلك .



وتساءلت متعجبة : هل كل دور النقابة يتلخص في حجز جامع الحامدية الشاذلية حينما يتوفى قريب لي مثلا !!؟؟ مشيرة إلى أن اشرف زكي أرسل لها رسالة بحضور تأبين الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي منذ فترة فردت عليه برسالة ” ألايوجد تأبين للأحياء عندكم ولا التأبين للأموات بس” لكنه لم يرد عليها .



وأكدت أنها سعيدة جدا بتجربة تعاملها مع الإنترنت، فلايوجد فيها كل ذلك العبث الذي تحدثت عنه ، مشيرة إلى أن آخر عمل فني شاركت فيه هو مسلسل ” بدل الحدودتة ثلاثة ” ، و شاركت كضيف شرف !! بينما هي ترى أنه مايزال هناك وقت طويل أمامها لكي تظهر كضيف شرف لأنها تعرف قدر موهبتها الفنية جيدا .



وكشفت أيضا أنه حدث لها موقفا أثناء التحضير لمسلسل “كلبش” بطولة الفنان أمير كرارة منذ سنوات ، وتحدث معها المخرج بيتر ميمي وقتها بأنها ستقوم بدور مهم في المسلسل وبعد فترة تم الاتصال بها لبدء التصوير بعد يومين دون تحديد أجرها أو تفاصيل الدور بشكل جيد ، وهو الدور الذي لم تقم به في النهاية ، وشعرت وقتها و كانهم أرادوا جرحها وكسرها برغم اسمها وتاريخها الفني لكن لم يحدث ذلك لها .



ووجهت سماح أنور رسالة للجمهور مؤكدة له أنه في الزمن الحالي لم يعد هناك مجال لأن يقطع شخص رزق احد أو ينجح في الحجر عليه مهنيا ، فالأشخاص الذين تم منعهم من العمل كمواهب شابة يشاركون في أفلام ومسابقات على الإنترنت ويكسبون منها أموالا كثيرة ، فالحياة اليوم أصبحت منفتحة وأوسع .