سليم: عدد مستخدمى فيس بوك بمصر 38 مليونًا

المال – خاصكشف عبد الرحمن سليم، مدير شركة "إي إم إف إن دي"، عن إحصائية لجارتنر تشير إلى أن 83% من المستخدمين يتخلون عن علامات تجارية نتيجة التعامل السئ من خدمة العملاء، منوهًا إلى أنه في حالة انتشار أخبار سيئة بين مليون عميل ستصل إلى 30 مليون شخص.وأكد خلال منتدى التسويق والتجارة الإلكتروني

المال – خاص

كشف عبد الرحمن سليم، مدير شركة “إي إم إف إن دي”، عن إحصائية لجارتنر تشير إلى أن 83% من المستخدمين يتخلون عن علامات تجارية نتيجة التعامل السئ من خدمة العملاء، منوهًا إلى أنه في حالة انتشار أخبار سيئة بين مليون عميل ستصل إلى 30 مليون شخص.

وأكد خلال منتدى التسويق والتجارة الإلكترونية الثالث، المنعقد على هامش المؤتمر السنوي الخامس “وطن رقمي”، الذي تنظمه غرفة تكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، أن إحصائيات المستخدمين في مصر تشير إلى أن عدد المستخدمين بلغ 50 مليون مستخدم إنترنت، وهناك 38 مليون شخص يستخدمون “فيسبوك”، منهم 14 مليون أنثي، و24 مليون ذكر، إلى جانب 11 مليون شخص يستخدمون “إنستجرام”، و3 ملايين يستخدمون “لينكد إن”.

وأوضح أن التعامل مع الكوارث على السوشيال ميديا، يبدأ من تحديد ما إذا كانت كارثة يليها تتبع المشكلة ثم إنشاء مجموعات للتعرف علي المشكلة، وتوصيل المشكلة لفرق العمل داخل الشركة، وإصدار أول تقرير عن المشكلة خلال 30 دقيقة كحد أقصي.