سليمان يهدي اﻷهلي فوزًا قاتلا على اﻹسماعيلي

- درع الدوري يقترب من الجزيرة رغم تألق عوادعلي المصريأهدى وليد سليمان، لاعب النادي اﻷهلي، فريقه فوزًا قاتلًا على اﻹسماعيلي، بهدف نظيف، في قمة اﻷسبوع الحادي والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت بين الفريقين على استاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية.انتهي شو

– درع الدوري يقترب من الجزيرة رغم تألق عواد





علي المصري

أهدى وليد سليمان، لاعب النادي اﻷهلي، فريقه فوزًا قاتلًا على اﻹسماعيلي، بهدف نظيف، في قمة اﻷسبوع الحادي والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت بين الفريقين على استاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية.

انتهي شوط اللقاء اﻷول بالتعادل السلبي دون أهداف، وكان نجمه اﻷول دون منازع، محمد عواد، حارس مرمى اﻹسماعيلي، الذي أنقذ مرماه من عدة فرص كانت كفيلة بإنهاء اللقاء من نصف المباراة اﻷول، في حال نجاح لاعبي اﻷهلي بترجمتها إلى أهداف.

وكثّف اﻷهلي هجماته لتسجيل هدف يريح اﻷعصاب، وواصل عواد تألقه في الذود عن مرمى فريقه، قبل أن يخطف البديل وليد سليمان هدفًا قاتلًا في الدقيقة اﻷولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عن اللقاء، ليقرب درع الدوري من الجزيرة.

وفشِل الإسماعيلي في تحقيق فوز غائب على الأهلي منذ 7 أعوام و3 شهور، أي 87 شهرًا، وبالتحديد حين حقق الدراويش الفوز بنتيجة 3- 1 يوم 21 نوفمبر 2010، وهو آخِر لقاء بالمناسبة جمع الفريقين العريقين باستاد الإسماعيلية، وتسببت تلك النتيجة في رحيل حسام البدري، المدير الفني للأهلي حاليًّا، عن منصبه في ولايته الأولى مع القلعة الحمراء.

بتلك النتيجة يواصل اﻷهلي صدارته جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 51، بفارق 9 نقاط كاملة عن اﻹسماعيلي صاحب المركز الثاني، ويتبقي للأهلي مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب ستقام يوم 8 فبراير المقبل.

وعلى استاد القاهرة الدولي، وضمن الجولة نفسها، فرض التعادل اﻹيجابي كلمته على مواجهة مصر المقاصة، وضيفه الداخلية، بهدفين لكل منهما.

تقدَّم ناصر منسي بهدف للضيوف في الدقيقة 45، وتعادل أحمد سامي ﻷصحاب اﻷرض في الدقيقة 65، ثم أضاف مروان حمدي الهدف الثاني للفريق الفيومي في الدقيقة 67، لكن الفريق الشرطي تعادل بهدف أحمد صابر في الدقيقة 72.

ورفع مصر المقاصة رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن الداخلية صاحب المركز التاسع.