«سليمان حبيب» الطبية السعودية توافق على إنشاء مستشفى بقيمة 539 مليون ريال

وافق مجلس إدارة مجموعة “د. سليمان الحبيب” الطبية السعودية، على تحويل المركز الطبي التابع لها في حي الحمراء بالرياض إلى مستشفى، بتكلفة تقديرية 539 مليون ريال (حوالي 143 مليون دولار)، وذلك بحسب بيان صادر عن المجموعة اليوم.

أعلنت المجموعة السعودية، العام الماضي عن استراتيجية توسعية للخدمات الطبية في المملكة، وقامت شركتها التابعة “المراكز الأولية للرعاية الطبية” بشراء 12 قطعة أرض على طريق الملك عبدالله في الرياض بقيمة 69 مليون ريال.

مجموعة “د.سليمان حبيب”

تشهد المملكة نمواً متسارعاً في قطاع الرعاية الصحية، وتوسعاً كبيراً في البنية التحتية الطبية، حيث أعلنت مجموعة من الشركات المحلية والعالمية عن خطط توسعية لإنشاء مستشفيات ومراكز طبية بمليارات الريالات في المملكة، ومنها مجموعة فقيه التي أعلنت عن افتتاح مستشفيين جديدين في شمال وشرق جدة، بحلول 2028، كما أعلنت مجموعة “كينغز كوليدج” البريطانية عن خطط لافتتاح مستشفى في الرياض، ضمن شراكتها مع “أشمور”، بقيمة 800 مليون ريال.

بدأ العمل في إنشاء المركز الطبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وتقوم المجموعة حالياً بالعمل على أخذ الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة لتحويل المشروع من مركز طبي إلى مستشفى، بحسب البيان.

تبلغ المساحة الإجمالية التقديرية للمسطحات المبنية للمشروع حوالي 54,115 متراً مربعاً، بطاقة استيعابية 90 سريراً.

وفقاً لبيان المجموعة المدرجة في سوق الأسهم السعودية، سيتم تمويل المشروع اعتماداً على موارد الشركة الذاتية وقروض بنكية طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنوك المحلية.

تأسست مجموعة “سليمان الحبيب”، عام 1993، وتم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية في مارس عام 2020، ويبلغ رأس مال الشركة 3.5 مليار ريال مقسّم إلى 350 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.

من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الأول من عام 2025، على أن يبدأ التشغيل ويظهر الأثر المالي للمشروع في الربع الثاني من نفس العام.

سيتم نقل ملكية أرض المشروع بالكامل من شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية المالكة للأرض إلى شركة جديدة سيتم تأسيسها للمشروع والتي ستكون شركة تابعة ومملوكة للشركة بنسبة 100%.

تم توقيع عقد الأشغال الإنشائية لمشروع المركز الطبي مع شركة مسح للمقاولات بقيمة 63 مليون ريال، وسوف يتم عمل تعديلات في تصاميم المشروع ليكون مستشفى وبالتالي تتوقع الشركة أن تكون هنالك تغييرات في نطاق عمل وتكلفة عقد الأشغال الإنشائية للمشروع المُوقّع مع شركة المقاولات.